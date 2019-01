Tischtennis Horlacher macht es spannend

Michelfeld / Hartmut Ruffer

Die Stimmung vor dem bedeutungsvollen Duell mit dem TTC Odenheim war bei den Gnadentalern gut. Am Freitag hatten sie im Pokal überraschend den Regionalligisten SpVgg Satteldorf im Pokalviertelfinale mit 4:2 bezwungen. Nun sollte zwei Tage später ein weiterer Erfolg, diesmal in der Liga, folgen. „Ich tippe auf ein 9:7. Normalerweise tippe ich auf ein 9:4, weil ich dann den entscheidenden Punkt machen würde“, meint Gnadentals Florian Saljani vor dem Spiel schmunzelnd. Hätte er „normaler­weise“ getippt – er wäre richtig gelegen.

Beide Teams hatten bis zum Sonntag je sechs Punkte geholt. Odenheim hatte vor zwei Wochen den VfR Birkmannsweiler in einem dramatischen Spiel mit neun Fünf-Satz-Spielen 9:7 geschlagen. Genau die sechs, die diesen Coup landeten, spielten auch in Michelfeld. Doch die Gnadentaler hatten zum einen bereits das Hinspiel gewonnen, zum anderen fühlten sie sich gut vorbereitet. „Drei von uns waren bei Valerij Rakov in der Slowakei zu Besuch und dort ein dreitägiges Trainingslager gehabt, das richtig gut war“, berichtet Lukas Petermann.

18 Punkte in Folge

In den Doppeln wirken die Gnadentaler wesentlich agiler und zeigten ihr Selbstvertrauen auch über die Körpersprache. Als das Gnadentaler Einser-Doppel Valerij Rakov/Daniel Horlacher aufgrund einer unkonzentrierten Phase mit 10:12 verlor, drehte es auf. Die folgenden 18 (!) Punkte holten die beiden Gnadentaler. Erst beim Stand von 7:0 im vierten Satz gönnten sie ihren entnervten Kontrahenten Michael Pfeiffer und Christian Wessels wieder einen Punkt.

Schnell setzte sich Gnadental mit 4:1 ab, doch die Gäste kamen auf. Odenheims Spitzenspieler Ali-Serdar Gözübüyük gewann nach einem 0:2-Satzrückstand noch gegen Daniel Horlacher. „Ich bin mit seinen Aufschlägen nicht mehr zurechtgekommen“, merkte Horlacher nach der Partie selbstkritisch an. Zwischenzeitlich gerieten die beiden aneinander. Gözübüyük glaube, dass Horlacher einen Ball noch über dem Tisch an sein Shirt bekommen hatte und protestierte vehement, aber vergeblich. Horlacher musste die knappe 9:11-Niederlage im finalen Durchgang verdauen, gewann aber sein zweites Einzel gegen Michael Pfeiffer mit 12:10 ebenfalls im fünften Satz.

Damit stand es 6:4, weil Gnadentals Spitzenmann Valerij Rakov zweimal souverän gewann. Auch Lukas Kramer siegte zweimal. Das zweite Einzel absolvierte er gegen Christian Back, mit dem er zwei Jahre gemeinsam beim damaligen Regionalligisten Neckarsulm gespielt hatte. Back entnervte mit seinen Abwehrkünsten zunächst Florian Saljani. „Ich habe kein Problem damit, gegen einen Abwehrspezialisten zu spielen“, meinte Kramer vor der Partie optimistisch. Er gewann, sodass Florian Saljani mit einem Erfolg gegen Sebastian Geisert den 9:4-Erfolg perfekt machte.

Getrübt wurde die Freude nur, als am späten Abend das Ergebnis von Kornwestheim II bekannt wurde. Der Gnadentaler Konkurrent gewann überraschend in Untertürkheim. Damit bleibt der TTC Gnadental trotz des Erfolgs auf dem Abstiegsrelegationsplatz.