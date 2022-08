Unbeschreiblich sei das Gefühl gewesen. „Es waren so viele Freunde da und alle haben sich so gefreut für mich, dass wir einfach nur noch heulen konnten“, beschreibt Paul Schehl mit einem Lächeln den Moment, in dem er als neuer Junioren-Weltmeister die Ziellinie überquert. Zuvor hat er in der...