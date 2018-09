Ringen Haller Ringer setzen sich durch

Schwäbisch Hall / Alpay Yalcin/Viktor Taschner

Ausgepumpt saß er auch 20 Minuten nach seinem Kampfende am Mattenrand. Ringer Nick Kinstler hatte bei seinem Sieg gegen den Meimsheimer Eugen Hogel einen beherzten Kampf gezeigt, bei dem er durch Höhen und Tiefen gehen musste. Als vorletzter Kämpfer ging der 19-Jährige für die RG Hall/Wüstenrot in der Gewichtsklasse 75 Kilo Freistil ins Rennen. Mit 15:16 lag sein Team zu diesem Zeitpunkt hinten.

Kinstler, der nach einer langen Pause wieder mit dem Ringen angefangen hat, ging gegen Hogel schnell in Führung. „Ich kam gut rein in den Kampf“, schildert er. Mit zunehmender Dauer wurde aber auch sein Kontrahent stärker. Bei der Kampfpause nach drei Minuten führte Kinstler knapp. Sein Teamkollege Gerhard Wolf wedelte ihm mit einem großen Handtuch frische Luft in der stickig-warmen ASV-Halle zu. Mannschaftsbetreuer Erich Spindler lockerte seine Oberarme, während Kinstler kräftig durchschnaufte. Nach einer Minute musste er zurück auf die Matte. Wieder hatte er den besseren Start und konnte seine Führung ausbauen. Eine Minute vor Schluss aber wurde Kinstler ausgekontert und musste fast auf die Schultern. Dann wäre der Kampf verloren gewesen. „Die Kraft wurde immer weniger. Am Ende war es purer Wille.“ Kinstler konnte sich die entscheidenden Wertungen sichern und gewann mit 17:12. Zwei Punkte gab das für die Mannschaftswertung, Hall führte somit 17:16. „Es war der härteste Kampf seit vier Jahren für mich. Das ist mit Training nicht zu vergleichen. Die Intensität ist viel höher.“ Den entscheidenden Sieg zum 21:16 landete dann Waldemar Schneider (75 Kilo, griechisch-römisch) gegen Luca Nawrath mit einer klaren Technischen Überlegenheit.

Domme wird überrascht

Zuvor hatte Sergej Fertig (57 Kilo) mit Nils Sigmund keine Probleme und konnte schon in der zweiten Minute als Technischer Überlegenheitssieger von der Matte (4:0). Völlig überrascht wurde Dimitrij Domme (130 Kilo) beim Stand von 3:6 vom Meimsheimer Jens Mack mit einem Armdrehschwung. Domme musste auf die Schultern (4:4). Weiterhin angeschlagen ging Mirco Rodemich (61 Kilo) gegen Luca Leon Scholz auf die Matte. Obwohl Rodemich mit 17:8 klar führte, musste er kurz nach der Pause aufgeben, da die erste Runde zu viel Kraft gekostet hatte (4:8).

Gerhard Wolf (98 Kilo) lieferte gegen Jascha Winkler eine taktische Meisterleistung ab und konnte mit 9:0-Punkten als Sieger von der Matte gehen (7:8). Thomas Fertig wehrte sich gegen Christian Hack mit allen Mitteln, konnte die Technische Überlegenheit des Zabergäuers nicht verhindern (7:12).

Paul Klinkmann (86 Kilo) konnte dem körperlich überlegenen Daniel Seegräber nichts entgegensetzen und musste auf die Schultern (7:16). Stas David Wolf (71 Kilo) kämpfte auf hohem Niveau. Noch in der ersten Minute besiegte er Alexander Blech mit einer Technischen Überlegenheit (11:16). Auch Tim Schuhmacher (80 Kilo) setzte für die RG einen Glanzpunkt und besiegte Tobias Herbst mit einer Technischen Überlegenheit (15:16).

Damit rangiert die RG nach drei Kampftagen mit 4:2 Punkten auf Platz 4 der Landesliga. „Das ist eine gute Ausbeute“, sagt Trainer Woldemar Wolf. „Alle kämpfen füreinander. Die Einstellung stimmt und das macht uns stark.“ Der Sieg gegen Meimsheim sei verdient gewesen. „Wir haben ein paar Dinge besser gemacht als der Gegner.“