Ringen Hall empfängt Tuttlingen

Schwäbisch Hall / Alpay Yalcin

Im letzten Vorrundenkampf empfängt die RG Schwäbisch Hall/Wüstenrot I die Kampfgemeinschaft aus Wurmlingen/Tuttlingen. Der Aufsteiger von der Schwäbischen Alb liegt vor der RG auf Platz 3. Die Tuttlinger Region hat eine hohe Dichte an Ringermannschaften. Mit den Landkreisen Rottweil, Schwarzwald-Baar, Konstanz und Zollernalb gehört Tuttlingen mit zu den Ringerhochburgen in Deutschland.

Jedoch entscheidet auch die Tagesform über die Ausgänge der Begegnungen. Mit einem Sieg jedenfalls würde die RG in die Nähe eines Relegationsplatzes für die Aufstiegskämpfe zur Verbandsliga rücken. Dort ticken die Uhren natürlich etwas anders. Zusammengefasst dürfte es am kommenden Samstag in der ASV-Halle zu einem Aufeinandertreffen zweier gleichstarker Gegner kommen. Beide haben 10:4 Punkte und sind mit dem dritten und vierten Platz Tabellennachbarn.

Fertig-Brüder im Einsatz

Die Tuttlinger stellen in der Klasse bis 61 Kilo mit Robin Krause den aktuellen deutschen Vizemeister in der A-Jugend. Und auch die Klasse bis 71 Kilo ist mit Markus Möll, dem Dritten der deutschen Meisterschaft bei den Männern in der Klasse bis 66 Kilo, gut besetzt. Weiterhin stammt Leon Gerstenberger aus dem Kader der KG. Der amtierende baden-württembergische Meister ringt aktuell für den Oberligisten ASV Nendingen und startet zudem im Nationalteam auf internationalen Turnieren.

Halls Trainer Woldemar Wolf setzt unter anderem auf Sergej und Thomas Fertig. Die beiden Brüder haben sich in der laufenden Saison zu Punktesammlern gemausert. Wolf rechnet hier mit wichtigen Duellen, die für den weiteren Verlauf von Bedeutung werden könnten. Schwierig dürfte es in den oberen Gewichtsklassen werden, da Trainer Wolf mit Ausfällen rechnet, die bei der derzeitigen Lage schwer zu ersetzen sind.

Info RG Hall/Wüstenrot – KG Wurmlingen/Tuttlingen, Samstag, 19.30 Uhr, ASV-Halle. Zuvor trifft die RG Schwäbisch Hall/Wüstenrot II in der Bezirksklasse auf den Tabellenletzten TSV Asperg. Kampfbeginn: 18.30 Uhr.