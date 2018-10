Tischtennis Gnadentals Tischtennis-Herren verlieren erneut

Tischtennis / Hartmut Ruffer

Großen Illusionen haben sie sich beim TTC beim ersten gemeinsamen Heimspieltag der Männer und Frauen nicht hingegeben. „Das wird ganz, ganz schwer“, mutmaßte TTC-Mannschaftsführer Uwe Zeisberger über die Aufgabe der Männer. Bei den Frauen sah es nur etwas besser aus, doch immerhin hatten sie tags zuvor mit 8:6 bei der DJK SB Stuttgart II gewonnen. „Da hat sich die Fahrt schon gelohnt“, meinte Annalena Schmidt mit einem Lächeln. Sie stand an diesem Wochenende erstmals wieder für den TTC am Tisch nach ihrer Verletzung. Fit aber war sie noch nicht wirklich. „Ich spiele dank Ibuprofen und kann im Prinzip fast nicht den Ball vom Boden aufheben.“

Doch das Adrenalin bewirkte, dass man Schmidt das Handicap nicht ansah. Im Doppel mit Nicole Wagner kämpfte sie die Lützenhardter Kombination Klara Misurak/Nejla Yaman in fünf Sätzen nieder. Die Gnadentalerinnen wehrten dabei auch einen Matchball ab, ehe sie über das 13:11 im finalen Durchgang jubelten. Noch zwei weitere Male musste Annalena Schmidt über die volle Distanz gehen. Allerdings gingen beide Einzel verloren. Da auch Gabriela Mazzarella-Stan ihr Fünf-Satz-Match mit 12:14 im letzten Durchgang verlor, stand eine zu deutliche 3:8-Niederlage für das Verbandsliga-Team des TTC Gnadental zu Buche.

Saljani braucht Erfolgserlebnis

Probleme mit dem letzten Durchgang haben auch die Männer des TTC. Zwei davon gab es in der Partie gegen Singen, beide gingen an die Gäste. Während Daniel Horlacher seine Niederlage gegen Roman Rosenberg gut weg­stecken dürfte – dafür spielt Gnadentals Nummer 2 seit Wochen zu gut und konstant -, ist der Fall bei Florian Saljani anders gelagert. Der 19-Jährige, mit Abstand jüngster Spieler des TTC, hat in dieser Runde noch kein Einzel gewinnen können. Das Selbstvertrauen hat gelitten, das sah man auch am vergangenen Sonntag. Im Doppel mit Uwe Zeisberger kam Saljani nicht ins Spiel, zögerte, zauderte. Letztlich war diese Begegnung schnell vorbei. Das Singener Duo Roman Rosenberg/Kai Moosmann hatte nur in Satz 3 leichte Probleme (11:9). Zeisberger und Saljani spielten zusammen, der TTC Gnadental ist momentan noch auf der Suche nach den richtigen Doppelkombinationen.

Saljanis Einzelniederlage ist seine dritte Fünf-Satz-Pleite in der Saison. Seine Einzelbilanz lässt darauf schließen, dass er es eigentlich kann. Lediglich einmal verlor er in drei Sätzen, sonst holte er mindestens einen Satz. Wie so häufig bei jungen Spielern gilt: Ein Erfolgserlebnis und schon kann der Trend in die andere Richtung gehen.

Längere Pause

Gegen Singen war das nicht der Fall, allerdings waren die Gäste auch zu stark besetzt und gewannen souverän mit 9:2. In der Tabelle stehen die Michelfelder auf dem vorletzten Platz. Dass sie erneut gegen den Abstieg spielen werden, wussten sie allerdings schon vorher. Sie haben nun eine längere Pause: Der TTC ist erst am 10. November wieder gefordert. Dann spielen die Gnadentaler Herren beim Tabellensiebten TTC Ettlingen.