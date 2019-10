Können die Schwäbisch Hall Unicorns den dritten German Bowl in Folge gewinnen? Oder kann eine andere deutsche Mannschaft sie vorher stoppen? Das wäre eine Sensation, denn die Unicorns sind vor den Playoffs seit 48 Pflichtspielen ungeschlagen. Damit halten sie einen Sportarten übergreifenden deutschlandweiten Rekord. Zwei Wochen nach dem letzten Spiel der regulären Saison geht es in die GFL-Playoffs.

Gibts den German Bowl im Live-Stream oder im TV?

Alle Spiele der GFL werden im Internet gestreamt. Für die Übertragung ist jeweils der Heimverein verantwortlich. Die GFL hat angekündigt, über eine eigen Seite die Spiele im Internet verfügbar zu machen.Den German Bowl überträgt auch der Fernsehkanal Sport1. Das spannende Finale vom Jahr 2018 – den GermanBowl XL – kannst du dir auf unserer Seite im Re-Live anschauen.

Wie steht es um den amtierenden Meister, die Schwäbisch Hall Unicorns?

Das Jahr 2019 haben die Unicorns komplett siegreich absolviert In der regulären Saison war der amtierende Deutschen Meister von Verletzungen geplagt. Doch pünktlich zu den Playoffs kommen einige Leistungsträger zurück ins Team. Damit haben die Unicorns vielleicht einen Vorteil gegenüber den anderen Mannschaften – denn die meisten Mannschaften beklagen am Ende der regulären Spielzeit ausfallende Spieler.

Wo und wann findet der German Bowl XLI statt – wo gibt’s Tickets?

Der German Bowl 2019 wird in der Commerzbank-Arena in Frankfurt am Main ausgetragen. Am Samstag, 12. Oktober um 18 Uhr ist der Kickoff.

In dem Stadion trägt die Fußballmannschaft Eintracht Frankfurt ihre Spiele aus. Dort haben 51.500 Zuschauer Platz.

Der Sitzplan in der Commerzbank-Arena. Je näher an der Mittellinie, desto teurer die Plätze.

Das eigene Kontingent der Schwäbisch Hall Unicorns warsehr schnell ausverkauft. Aber es gibt noch „allgemeine“ Karten. Eintrittskarten für den German Bowl bekommst du bei Ticketmaster und Eventim. Sie kosten von 22 Euro in der günstigsten Kategorie bis 72 Euro. Allerdings bieten die Portale derzeit keine Karten der günstigsten Kategorie an (Stand 17. September).

Vor der Haupttribüne haben die Schwäbisch Hall Unicorns ihre Teamzone. Vor der Gegengerade steht das Team der New Yorker Lions Braunschweig. Die Fernsehkameras stehen in der Commerzbank-Arena auf der Haupttribüne. Im Bild wird vor allem die Teamzone der Braunschweiger zu sehen sein.

Was bedeutet das XLI beim German Bowl XLI?

Der Zusatz XLI ist die römische Zahl für 41. Wie der Super Bowl in der NFL (die American-Football-Liga in den USA), wird auch das Finale in Deutschland römisch gezählt.

Welche Mannschaften spielen in den GFL-Playoffs 2019?

Die Playoffs werden unter den jeweils besten vier Teams der GFL Nord und der GFL Süd ausgetragen. Das sind in dieser Reihenfolge:

GFL Nord:

GFL Süd:

Wie gingen die anderen Playoff-Spiele aus?

Im Viertelfinale treffen GFL-Nord- und -Süd-Mannschaften aufeinander. Die Erst- und Zweitplatzierten der einen Liga spielen gegen die Dritten und Vierten der anderen. So gingen die Spiele aus:

SHU vs. BRB – 45:24

BSW vs. SSC – 70:3

FFU vs. HII – 28:7

DDM vs MBM – 39:22

Die Halbfinals endeten so:

SHU vs. DDM – 30:13

BSW vs. FFU – 36:18

Die Mannschaft, die die reguläre Saison auf einem besseren Platz abgeschlossen hat, bekommt das Heimrecht. Die Sieger der Halbfinals 2019 treffen im German Bowl XLI aufeinander.

An welchem Datum sind die Playoff-Spiele, wann ist der German Bowl?

Die Playoffs bestehen aus drei K.O.-Phasen:

Viertelfinale: 21. und 22. September 2019

Halbfinale: 28. und 29. September

German Bowl XLI (Finale): 12. Oktober 2019, 18 Uhr in der Frankurter Commerzbank-Arena

