Motocross Gegeneinander und Miteinander

Bühlertann / Hartmut Ruffer

Es hört sich an wie ein extrem wütender Hornissenschwarm. Bei der Wild-Child-Serie sind Motorräder bis 85 Kubikzentimeter und bis 65 Kubikzentimeter am Start. Wenn der Countdown durch die Boxen dröhnt ist alles ganz still. Bei „Start!“ werden die Maschinen angeworfen und die jungen Fahrer rasen mit hoher Geschwindigkeit auf die erste Kurve zu. Schnell hat sich der „Hornissenschwarm“ verzogen. Was bleibt, sind ein aufgewühlter Boden und jede Menge Benzingeruch in der Luft.

Während der MSV Bühlertann im vergangenen Jahr mit extremem Regen zu kämpfen hatte – und das mit Bravour löste – schien diesmal beim Finale der GCC (German Cross Country) Meisterschaft die Sonne. „Die Verhältnisse sind perfekt. Sowohl auf als auch neben der Strecke“, meinte Sven Alf Raffelsiefen, der die Rennserie an den sieben Wochenenden moderiert. Dass selbst der Nachwuchs schon traumwandlerisch sicher die Sprünge, Anstiege und engen Kurven durchfährt, käme nicht von ungefähr: „Die Jungs sitzen mit vier oder fünf Jahren das erste Mal auf dem Motorrad. Wenn die dann später hier teilnehmen, haben sie alle was drauf.“ Das gilt auch für Leon Heimann. Der Aalener siegt in der Gesamtwertung der Wild-Child-Serie und gibt schon reichlich abgeklärt Interviews. Ob er sich auf die Abschlussfeier freue, fragte ihn Raffelsiefen. „Na klar!“ antwortete Heimann.

Viele Zuschauer

Die GCC feierte ihre Sieger im großen Festzelt. Dort war es am Sonntag Vormittag noch vergleichsweise ruhig oder besser: wieder ruhig. Ein Blick auf die Speisekarte zeigte das: Einige Gerichte, darunter auch die Brathähnchen, waren bereits ausverkauft. Darauf angesprochen reagierte Markus Borun vom MSV Bühlertann mit einem Lächeln: „Ja, es war voll gestern.“

Der guten Stimmung taten am Sonntag die fehlenden Hähnchen keinen Abbruch. Mehr als 800 Fahrer waren in den insgesamt 23 verschiedenen Klassen am Start. Tausende Zuschauer schauten über die beiden Tage verteilt zu.

Die GCC ist eine lizenzfreie Rennserie. Die Fahrer beherrschen allesamt ihre Maschinen und doch herrscht vor allem ein großes Miteinander. Am Sonntag waren die ATV-Fahrer als erstes auf der Strecke. Nach ihrem Rennen standen sie mit ihren Maschinen, die wie Quads aussehen, aber deutlich schwerer sind, beisammen beim Fachsimpeln. Das eine oder andere Bier, das die Helfer oder Familienangehörige brachten, wurde dankbar angenommen. Zuvor wurde aber auf der Strecke heftig um die Platzierungen gekämpft.

Die Zuschauer waren so auf Tuchfühlung mit den Fahrern und von den Künsten beeindruckt. „Die lassen es ganz schön krachen“, war mehr als nur einmal während des Tages zu hören. Hohe, weite Sprünge gefielen den Fans. Den Fahrern aber auch. Waren sie gerade alleine unterwegs, grüßten sie in der Luft noch kurz den Streckenposten, der im Falle eines Sturzes sofort helfen könnte. Doch niemand musste eingreifen. Die GCC-Serie ging ohne größere Blessuren zu Ende.

Info Alle Ergebnisse gibt es online unter www.gcc.xcc-racing.com