Fechten Funke fährt zur EM nach Novi Sad

Rosengarten/Künzelsau / Julian Bielenberg

Das Abitur in der Tasche und ab geht’s in den Süden. Eigentlich nichts Besonderes, genießen doch viele junge Erwachsene die neu gewonnene Freiheit in der Ferne. Auch Julika Funke, Nachwuchs-Säbelfechterin des FC Würth Künzels­au und frische Absolventin des Erasmus-Widmann-Gymnasiums in Schwäbisch Hall, geht auf Reisen – nach Novi Sad. Die 230 000-Einwohner-Stadt im Norden Serbiens ist zwar nicht gerade ein Touristenmagnet, doch die 17-Jährige freut sich auf den Ausflug. Schließlich dürfen sie und Vereinskollegin Lisa Gette (17) am Samstag ihr Debüt bei einer Europameisterschaft in der Erwachsenenklasse geben.

Die ersten Wochen ohne schulische Pflichten sehen daher für Funke anders als für ihre ehemaligen Klassenkameraden aus. „Zeit zum Durchschnaufen wäre nicht schlecht gewesen, aber für diese Chance nehme ich den Stress gerne hin“, sagt die junge Sportlerin. Sie schaue dem Wettkampf mit großer Vorfreude, aber auch großem Respekt entgegen: „Ich will dort mein Bestes geben. Natürlich erwarte ich nicht, bis ganz nach vorne zu kommen. Vor allem möchte ich viel Erfahrung sammeln.“ Dabei sieht die Nummer 12 der U 20-Weltrangliste ihre Außenseiterrolle eher als Vorteil: „Bei den Junioren stelle ich viel höhere Erwartungen an mich selbst. Es ist ganz angenehm, ohne Druck in den Wettkampf zu gehen“, sagt Funke.

Treffen in Düsseldorf

Auch Lisa Gette, aktuell Nummer 8 der Juniorenweltrangliste, möchte ohne zu große Erwartungen in den Wettkampf starten. Dabei verbindet die Künzelsauerin die zweitgrößte Stadt Serbiens vor allem mit Erfolg: Im März 2017 holte sie auf der U 17-Europameisterschaft die Bronzemedaille. Auch Funke war damals mit dabei und erreichte Platz 13. „In der Aktivenklasse sind richtig viele gute und erfahrene Fechterinnen am Start“, sagt Gette. Die Schülerin des Schlossgymnasiums Künzelsau wolle daher auch möglichst entspannt in die Wettkämpfe gehen.

Bereits heute fahren die Künzelsauerinnen los. Mit dem Zug geht es erst nach Düsseldorf, wo sie auf Bundestrainer Pierre Guichot und ihre Teamkolleginnen Anna Limbach und Lea Krüger (beide TSV Bayer Dormagen) treffen. Morgen fliegt die Mannschaft gemeinsam nach Serbien und schon am Samstag kämpfen die Frauen im Einzelwettkampf. Nach zwei Ruhetagen geht das Quartett im Teamwettbewerb auf die Planche.

Info Die Ergebnisse der Europameisterschaft in Novi Sad können live unter https://www.eurofencingns2018.com verfolgt werden.