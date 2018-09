Basketball Flyers starten mit neuem Team in die Saison

Schwäbisch Hall / Viktor Taschner

Die Regionalliga-Basketballer der TSG Hall starten am Wochenende in die neue Saison. Trainer Sova Taletovic hat mehr Spieler zur Verfügung. Ein interner Streit trübt jedoch die Vorfreude.

Es sei keine ruhige Zeit gewesen, gibt Flyers-Vorsitzender Ottmar Moser im Gespräch zu. In der Sommerpause haben die Haller Basketballer einiges umgekrempelt – oft gewollt, aber auch einmal ungewollt.

Eigentlich könnten die Flyers ungetrübt in die am Wochenende beginnende Saison in der Regionalliga Baden-Württemberg gehen. Die Zeiten der vergangenen Spielzeit, als das Team oftmals nur mit sieben oder acht Spielern agieren musste, scheinen nun passé zu sein. „Wir haben jetzt 13 Spieler im Kader. Und wir haben den Altersschnitt gesenkt“, freut sich Moser. Mit Dalibor Cevriz (31) kehrt ein absoluter Leistungsträger nach Hall zurück. Der Slowene wechselte vor zwei Jahren zur zweiten Mannschaft der Crailsheim Merlins, nachdem er in den Jahren zuvor der Topscorer in den Haller Reihen war. Jetzt trägt der Shooting Guard wieder das gelbe Flyers-Trikot. Mit Cev­riz sind auch Harald Debelka (27) und das junge Talent Tim Seidl (18) von der Jagst an den Kocher gekommen.

Kapitän Cavlin tritt zurück

Das ehemalige Merlins-Trio bildet aber beileibe nicht die einzigen Neuzugänge. Auf der Spielmacherposition vertrauen die Flyers nun Ivo Garic, der in der Nachwuchsabteilung von Bayern München und der bosnischen Jugendnationalmannschaft gespielt hat. Der 22-Jährige ist nach Hall gezogen und hat hier auch schon eine Arbeit gefunden. „Headcoach Sova Taletovic und ich haben uns mit Ivo und seinem Vater in München getroffen. Es war ein gutes Gespräch“, erzählt Moser. Garic wird auch die U 12 der Flyers als Trainer betreuen. „Dass sich unsere Aktivenspieler im Jugendbereich engagieren, gehört bei uns zum Konzept. Wenn sie das nicht wollen, dann holen wir sie nicht“, unterstreicht Moser.

Auch auf den großen Positionen des Power Forward und Center hat Taletovic nun mehr Möglichkeiten. Neben den altbewährten Jozef La Rosa und Ivica Markovic verstärken der zweite Rückkehrer Semir Gudzevic und der Spanier Sergi Marco Coll die Flyers.

Ein weiteres Hauptaugenmerk wollen die Haller Basketballer auf die jungen Spieler werfen. „Sie sollen mehr Spielzeit bekommen“, sagt Ottmar Moser. Davon profitieren sollen neben Tim Seidl auch die eigenen Nachwuchskräfte Jonas Risinger, Benedikts Beck und Jannis Frey. „Wir werden ganz andere Flyers sein. Ich kann jetzt eine gute Neuner-Rotation spielen lassen, weil ich mehr Möglichkeiten habe. Auch die Trainingsbeteiligung ist besser geworden. Aber wir brauchen noch etwas Zeit, bis das neue System greift“, sagt Headcoach Sova Taletovic. Die ersten Eindrücke des neuen Teams sind aber durchaus positiv. Ein Testspiel beim klassenhöheren SV Fellbach haben die Flyers nach einem 20-Punkte-Rückstand noch mit 61:60 gewonnen. „Die Mannschaft hat stark gekämpft. Das erwarte ich auch von ihr in der neuen Saison“, so Taletovic.

Sorgenfalten bereitet Moser momentan nur eine Geschichte: „interne Differenzen“, wie er es beschreibt. Rückkehrer Dalibor Cevriz und der bisherige Mannschaftskapitän Radovan Cavlin haben sich überworfen. Cavlin ist nun nicht mehr bereit, für das Team aufzulaufen. Auch sein Engagement als Jugendtrainer steht auf der Kippe. „Ich werde noch einmal versuchen, alle an einen Tisch zu bringen“, sagt Moser. Er gibt zu bedenken, dass Cavlin aus privaten und beruflichen Gründen sowieso in der jüngsten Vergangenheit seinen Rücktritt angekündigt hat. „Das hat bei seiner Entscheidung vielleicht auch eine Rolle gespielt.“

Die Zuschauer werden ebenfalls Igor Salamun nicht mehr im TSG-Dress sehen. Der Kroate gehörte in den letzten Jahren immer zu den besten Dreier-Schützen der ganzen Liga. „Er war zuletzt oft verletzt. Deswegen haben wir entschieden, uns von ihm zu trennen“, erklärt Moser.

Vorderer Platz angepeilt

Als Saisonziel gibt der Flyers-Vorsitzende eine Platzierung im vorderen Bereich aus. „Top 4 ist möglich, denke ich.“ Als größte Konkurrenten hat Headcoach Taletovic drei Teams ausgemacht: USC Heidelberg, TSG Reutlingen und BBU Ulm. Gegen den Bundesliga-Nachwuchs von Ratiopharm Ulm bestreiten die Flyers ihr erstes Heimspiel am Samstag, 6. Oktober.

Info Die TSG-Basketballer starten mit zwei Auswärtsspielen in die Saison. An diesem Sonntag treten die Haller bei der TSG Söflingen an (14 Uhr). Am kommenden Sonntag, 30. September, geht es zum PS Karlsruhe (16 Uhr).