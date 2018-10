Basketball Flyers spielen in Ludwigsburg

Schwäbisch Hall / Viktor Taschner

All zu sehr will sich Flyers-Trainer Sova Taletovic nach der klaren Heimniederlage gegen den Spitzenreiter Reutlingen nicht grämen. „Sie spielen den besten Basketball in der Liga. Sie sind auf einem anderen Level“, gibt Taletovic zu. Bis zur Halbzeit hielt sein Team mit, dann folgte – wie schon in Heidelberg – ein Einbruch im dritten Viertel. „Dann ist bei uns fünf oder sechs Minuten einfach Leerlauf. Wir liegen dann wieder mit zehn oder fünfzehn Punkten hinten. Das kann man nicht immer aufholen“, erklärt der Headcoach. Die Ursachenforschung beschäftigt den bosnischen Trainer der Haller. „Wir brauchen mehr Energie von Spielern wie Harald Debelka oder Semir Gudzevic“, sagt Taletovic.

Am Sonntag wollen es die Flyers-Herren bei der BSG Basket Ludwigsburg besser machen. „Das ist auch ein guter Gegner. Sie haben eine junge Truppe. Sie kämpfen und laufen viel und spielen einfach gut Basketball“, warnt Taletovic. Seine Mannschaft müsse den hohen Rhythmus des Gegners annehmen und sich diesmal das ganze Spiel lang fokussieren. Personell hat der Haller Headcoach zumindest keine Sorgen. Alle Spieler sind fit und einsatzbereit. Beim Abschlusstraining am heutigen Abend wollen die Haller nochmal an taktischen Elementen feilen, damit der Negativlauf von zuletzt drei aufeinanderfolgenden Niederlagen gegen die Topteams Ulm, Heidelberg und Reutlingen gestoppt wird.

Info BSG Basket Ludwigsburg – TSG Schwäbisch Hall, Sonntag, 17 Uhr, Rundsporthalle