Basketball Flyers mit bitterer Heimniederlage

Schwäbisch Hall / Viktor Taschner

Drei Minuten vor dem Ende packt Sova Taletovic sein Taktikbrett wieder in den Rucksack. Seine Flyers liegen mit 20 Punkten zurück. Die Schlussphase verfolgt er sitzend auf der Bank, weil er weiß, dass die Partie verloren ist. Normalerweise steht er an der Seitenlinie und schreit mitunter unüberhörbar von außen ins Spielfeld. Aber diesmal ist die Enttäuschung nach der 76:93-Niederlage gegen den Abstiegskandidaten Konstanz zu groß.

Noch bitterer als die Heimniederlage an sich ist der Umstand, dass Tabellenführer Heidelberg in Ludwigsburg verliert. Mit einem Sieg gegen Konstanz wären die Haller bis auf einen Sieg an Heidelberg und Ulm herangerückt. So aber bleibt der Rückstand auf die beiden Teams an der Tabellenspitze zwei Siege.

Einstellung zu locker

„Mir fehlen die Worte“, beschreibt Taletovic nach der Partie. Zwar hätte Semir Gudzevic verletzt gefehlt und Sergi Marco Coll sei krank gewesen, aber dennoch hätte seine Mannschaft dieses Spiel gewinnen müssen, zumal die Konstanzer nur mit sechs Spielern, von denen eigentlich nur fünf fast pausenlos auf dem Feld stehen, angetreten sind. Die Einstellung hätte heute nicht gepasst, was schon beim Aufwärmen zu sehen gewesen wäre. Die Flyers hätten, nach acht Siegen in Folge, das vermeintlich leichte Spiel gegen den dünn besetzten Gegner zu locker genommen. Schon die Trainingswoche sei nicht reibungslos verlaufen, so Taletovic.

Gegner trifft fast alles

Die Einstellung der Haller mag mit Sicherheit eine Rolle gespielt haben. Allerdings haben die fünf Konstanzer am Samstagabend vor rund 100 Zuschauern in der Hagenbachhalle einen außergewöhnlichen Tag erwischt. Fast alle Distanzwürfe finden den Weg in den Korb. Neben dieser hohen Wurfquote von außen klappt bei den Gästen auch das Spiel unter dem Korb. Immer wieder stecken sie den Ball gegen die Haller Zonenverteidigung zum Brett durch, was leichte Punkte bringt. Bei den Hallern hingegen das umgekehrte Bild. Die einfachen Korbleger fallen nicht, auch die Dreier von Dalibor Cev­riz oder Harald Debelka klatschen öfter an den Ring als durch die Reuse. Vor allem Cev­riz wird von Konstanz konsequent zugestellt, wenn nötig stellen sich ihm auch drei Mann in den Weg, um den Zug zum Korb zu verhindern.

Nach dem ersten Viertel liegen die Flyers mit vier Punkten zurück (17:21). Im zweiten Abschnitt gehen sie dann mit 36:34 in Führung. Es sollte aber der letzte Vorsprung in der gesamten Partie bleiben. Zur Pause steht es 36:43.

Statt einer Aufholjagd ziehen die Gäste im zweiten Durchgang weiter davon. 18 Punkte sind es drei Minuten vor dem Ende des dritten Viertels, 14 Zähler liegt Hall vor dem Schlussabschnitt hinten. Die schnellen Abschlüsse gegen Ende bringen keinen Erfolg – zu schwach ist die Haller Wurfgenauigkeit an diesem Tag. Für Konstanz bedeutet der Sieg einen wichtigen Schritt in Richtung Klassenerhalt.

Jungen Spieler eingewechselt

„Es ist wirklich schade, vor allem wenn man das Heidelberger Ergebnis kennt“, sagt der Haller Headcoach. Das einzig Positive sei, dass die junge Garde um Stefan Pesic, Jonas Risinger und Benedikts Beck zu Einsatzzeiten in der Regionalliga gekommen ist.