Regionalliga Flyers haben die besseren Nerven

Schwäbisch Hall / Viktor Taschner

Wie ein Luchs lauert Dalibor Cevriz auf den Einwurf des Gegners. Den Bruchteil einer Sekunde reagiert er schneller als sein Gegner, als der Ball wieder im Spiel ist. Cevriz klaut sich so den Ball. Fünf, sechs schnelle Schritte später wird er auf dem Weg zum gegnerischen Korb gefoult. Der Kapitän behält die Nerven und versenkt beide Freiwürfe zum 83:81 für seine Flyers. Die Tafel zeigt noch 3,5 Sekunden an. Der Karlsruher Dino Jakolis dribbelt nach vorne und wirft aus dem Dribbling direkt auf den Korb. Der Ball landet nur am Ring und die Hausherren reißen die Fäuste nach oben.

Dass Kapitän Cevriz das Ruder für die Haller herumreißt, hat er seiner Abgebrühtheit und seinem schier unerschütterlichen Selbstvertrauen zu verdanken. Über weite Strecken tut sich der Slowene am Samstagabend in der Hagenbachhalle schwer. Als Topscorer der gesamten Liga nimmt er sich viele Würfe, die aber zum Großteil nicht den Weg in den Korb finden. „Ich habe in der ersten Halbzeit nicht so gut gespielt, aber danach wurde es besser“, merkt Cevriz nach der Partie selbstkritisch an. „Ich habe nicht an ihm gezweifelt. Er ist schließlich unser Kapitän“, fügt Flyers-Headcoach Sova Taletovic an. Bei seinen entscheidenden Freiwürfen habe er keinen besonderen Druck verspürt, sagt Cev­riz, dem 35 Punkte gelangen.

Die Haller hätten wahrscheinlich das nervenaufreibende Spiel anders gestalten können, wenn sie zu Beginn der Partie konsequenter gewesen wären. Schnell führen die Flyers 9:0 und haben weitere Schnellangriffe. „Wir haben die Fastbreaks konsequent abgeschlossen. Da hätten wir uns schon mit 20 Punkten absetzen können“, ärgert sich Taletovic. In der Folge kommt daher PS Karlsruhe II wieder ran. Besonders ihre großen Centerspieler Denis Vrsaljko und Matthias Hurst bereiten den Hallern unter dem Korb Probleme. Da Flyers-Center Jozef La Rosa verletzt auf der Bank sitzt, kann lediglich Semir Gudzevic bei der Körpergröße mit den beiden Karlsruhern mithalten.

Bis ins letzte Viertel hinein kann sich kein Team entscheidend absetzen. Mit 55:55 gehen die Mannschaften in den Schlussabschnitt. Die Gäste aus Karlsruhe, deren Profimannschaft in der zweitklassigen Pro A spielt, treffen dann aber besser von außen, während die Haller Korbversuche nicht von Erfolg gekrönt sind. 64:72 steht es plötzlich knapp vier Minuten vor dem Ende. Unter anderem mit zwei Dreiern von Gudzevic kämpfen sich die Flyers aber wieder heran. Als der Karlsruher Dino Jakolis, der zum Zweitligakader des Clubs gehört, eine Minute vor Schluss zum 79:81 trifft, stehen die Flyers mit dem Rücken zur Wand. Wenn es kritisch wird, suchen sie ihren Kapitän Cevriz, der beim Zug zum Korb gefoult wird. Nach seinen Freiwürfen zum 81:81 folgen sein entscheidender Ballgewinn und die nächsten beiden Freiwürfe zum knappen Heimsieg.

„Der Erfolg heute war sehr wichtig. Wir haben nur die ersten sieben Minuten und die letzten drei gut Basketball gespielt“, analysiert Sova Taletovic. Mit diesem Sieg können die Haller als Tabellenvierter weiter nach oben schielen. Am Samstag fahren die Flyers zum Zweiten Ulm.