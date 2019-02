Tischtennis Emotionen in Michelfeld

Michelfeld / Hartmut Ruffer

Wer am Sonntag die Sporthalle in Michelfeld betrat, der spürte eine besondere Atmosphäre. Irgendetwas lag in der Luft. Es schien, als klatschten die Zuschauer lauter als gewöhnlich, als seien die Anfeuerungsrufe lauter als sonst. Die Männer und Frauen des TTC Gnadental sogen das auf. Während die Oberliga-Männer einen in der Deutlichkeit nicht erwarteten Sieg feiern konnten, kämpften die Verbandsliga-Frauen lange gegen Neckarsulm. Zwar verloren sie, aber auch bei ihnen gab es emotionale Höhepunkte.

Verschwitzt, aber glücklich stand Nicole Wagner in der Halle. Gerade hatte sie die Neckarsulmerin Mia Hofmann mit 11:9 im fünften Satz besiegt. „Solche Spiele sind großartig. Das hat Spaß gemacht, selbst wenn ich 9:11 verloren hätte.“

Es war innerhalb weniger Minuten die zweite emotionale Ausnahmesituation für die Frauen. Denn kurz zuvor gewann Jana Philipp ebenfalls in fünf Sätzen. Sie hat mehrere Jahre nicht mehr für den TTC gespielt, weil sie in Freiburg studierte. „Als sich abzeichnete, dass sie wieder in die Gegend kommt, hat sie sich aufstellen lassen“, berichtete Nicole Wagner. Mit Nadine Kirsch lieferte sich Jana Philipp einen harten Kampf. Beim Stand von 8:7 im fünften Satz stürmte Walter Nachtigall heran und beantragte eine Auszeit. Der Spieler der zweiten Mannschaft des TTC hatte die Partie mitverfolgt. „In so einer Situation geht es nur darum, sie wieder zu beruhigen. Sie hat ganz schön gezittert.“

Knappe Niederlagen

Die psychologische Aufbauhilfe wirkte: Jana Philipp gewann mit 11:8, erhielt frenetischen Applaus und klatschte mit so ziemlich jedem, der in der Halle war, ab. Die Freude über das gelungene Comeback war groß. Es stand 3:5 aus Gnadentaler Sicht. Nicole Wagner blieb zurückhaltend bezüglich des Ausgangs. „In der Hinrunde haben wir einige knappe Spiele gewonnen, in der Rückrunde läuft es bislang genau andersrum.“ Zweimal unterlagen die TTC-Damen mit 6:8, am vergangenen Samstag folgte ein 5:8 beim TSV Untergröningen. Nicole Wagner schilderte eine Situation, die typisch für die Rückrunde sei: „Tanja Mack hat bereits mit 1:0 in den Sätzen geführt und 9:4 im zweiten. Dann macht ihre Gegnerin vier Netzroller in Folge.“ Letztlich verlor Tanja Mack den Satz und dadurch das Spiel. Gegen Neckarsulm gab es eine 3:8-Niederlage. Die Frauen des TTC Gnadental sind nach 13 Spieltagen momentan auf dem vorletzten Platz, können den Klassenerhalt aber noch schaffen.

Die Männer hingegen feierten mit dem 9:3-Erfolg über den TTV Ettlingen einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt. Nach den Doppeln meinte Lukas Petermann noch schmunzelnd, dass alles nach Plan laufe. Sein Teamkollege Uwe Zeisberger war skeptischer, rechnete er doch mit einer 0:4-Bilanz im hinteren Paarkreuz, also dort, wo er spielte. Eine gute halbe Stunde später grinste er. „Eine Fehleinschätzung ist die beste Schätzung.“ Er rang Norman Schreck in vier Sätzen nieder und sorgte so für den überraschenden 7:1-Zwischenstand.

Urschrei von Saljani

Überraschend deshalb, weil Ettlingen als unangenehmer Gegner gilt, der sehr ausgeglichen besetzt ist und auf den hinteren Positionen oft Vorteile hat. Doch diesmal gingen fast alle umkämpften Sätze an die Gnadentaler. So ließ Florian Saljani einen Urschrei los, als sein 3:1-Erfolg gegen Stephan Fischer feststand. In einer Mischung aus Deutsch und dem Filmzitat aus „Terminator“ meinte er: „Ich bin wieder back! Das war so wichtig für mich, mal wieder ein enges Spiel gewonnen zu haben.“ Zuvor war ihm die Nervosität deutlich anzumerken. Seine Teamkollegen unterstützten ihn von außen. Immer wieder klatschten sie lang anhaltend. In einer Auszeit redete Lukas Petermann intensiv auf ihn ein. „Er darf nicht zu weit nach hinten gehen. Er muss am Tisch bleiben, dann knackt er ihn.“ Saljani befolgte die Strategie und gewann.

Lukas Kramer hingegen ist das, was man gerne als „sichere Bank“ bezeichnet. Doch Gnadentals Nummer 3 hat gegen Christoph Füllner zunächst Probleme. 4:11 und 1:5 steht es aus seiner Sicht, als er laut durch die Halle flucht. Der Grund: häufige Kantenbälle und Netzroller des Gegners. „Ich hatte mir wie immer einen Matchplan zurechtgelegt, aber durch die vielen Netzbälle bin ich nicht in meinen Rhythmus gekommen.“ Der Schrei bewirkte etwas. Denn von nun an übernahm Kramer die Spielkontrolle. Konsequent spielte er den Return lang auf Füllners Vorhand. „Er sollte anziehen, das ist meine Art zu spielen.“ Denn Kramer blockte in der Folge die Topspins und übernahm dann selbst die Initiative. Letztlich siegte er souverän.

Dank des Siegs überholt Gnadental den TTV Ettlingen und steht nun in der Tabelle auf dem siebten Rang.