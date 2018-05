Schwäbisch Hall TSG Hall: ein neues Gesicht im Präsidium

Schwäbisch Hall / Viktor Taschner

Tom Oliver Peikert rückt ins höchste Gremium der TSG Hall auf. Präsident Kurt Hocher verkündet bei der Delegiertenversammlung steigende Mitgliederzahlen.

Schon vor ein paar Wochen sei seine Vorgängerin auf ihn zugekommen. Tom Oliver Peikert wurde von Claudia Schuster gefragt, ob er sich vorstellen könne, ins Präsidium der TSG Schwäbisch Hall, dem größten Sportverein des Landkreises, aufzurücken. Peikert sagte zu und besuchte fortan Präsdiumssitzungen, um sich schon mal an die Atmosphäre zu gewöhnen. Bei der Delegiertenversammlung der TSG am vergangenen Mittwochabend in der Business-Lounge des Optima-Sportparks ist Peikert dann einstimmig ins Gremium gewählt worden.

Der 29-Jährige wird das oberste Gremium des Vereins verjüngen. Der Steuerberater habe nun ausreichend Zeit, um sich seiner neuen ehrenamtlichen Position zusätzlich widmen zu können. Vorher sei das aus beruflichen Gründen nicht möglich gewesen. Sein Aufgabenfeld als Präsidiumsmitglied sind die Jugend und die Kommunikation. „Ich möchte meinen Schwerpunkt auf die sozialen Medien legen. Da sind die Unicorns schon sehr weit. Vielleicht gelingt es uns als Gesamtverein da draufzuspringen“, sagt Peikert, der aus der Schwimmabteilung der TSG kommt – wie seine Vorgängerin Claudia Schuster, die nach 15 Jahren im Präsidium ausscheidet. „Mir bleiben viele schöne Momente in Erinnerung, aber auch lange Sitzungen, in denen man sich oft im Kreis gedreht hat“, sagt Schuster. Und was zeichnet ihren Nachfolger aus? „Er ist ein Macher, der anpacken kann“, beschreibt Schuster.

Wieder mehr als 2600 Mitglieder

Für Grund zur Freunde bei TSG-Präsident Kurt Hocher sorgt die Mitgliederentwicklung. Im abgelaufenen Jahr 2017 konnte die TSG ihre Mitgliederzahl von 2552 auf 2618 steigern – und das, obwohl im Vorjahr die Beiträge um durchschnittlich 17 Prozent erhöht wurden. „Die Erhöhung scheuen die Vereine wie der Teufel das Weihwasser. Aber bei uns hatte es keine negativen Auswirkungen“, so Hocher. Mehr als die Hälfte aller Mitglieder sind unter 27 Jahre. Auch die Gruppe der Älteren ab 41 Jahren ist mit knapp 800 Sportlern stark vertreten. Nur bei den 27- bis 40-Jährigen klafft ein Loch. „Da müssen wir attraktive Angebote wie Fitnesskurse oder Trendsportarten bieten“, gibt Hocher die Richtung vor. Neue Mitglieder erhofft sich die TSG auch durch eine Kooperation mit dem Campus Hall. Studenten können demnächst für 6,66 Euro im Monat das Sportangebot der TSG nutzen.

Das Thema Ehrenamt beschäftigt die TSG ebenfalls, was auch im Grußwort des Sportkreisvorsitzenden Josef Singer zur Sprache kam. Das Fazit: Man muss an die Leute herantreten und fragen, ob sie ein Ehrenamt übernehmen möchten. Erst so bestehe überhaupt die Chance, jemanden zu finden.

Ein weiteres Thema, dass vor allem die Hallensportler betrifft, ist die Sanierung der Hagenbachhallen. Der Beginn der Arbeiten soll Mitte Januar 2019 erfolgen, es wird mit einer Bauzeit von eineinhalb Jahren gerechnet. Laut der Präsentation bei der Delegiertenversammlung soll dabei immer eine der drei Hallen für den Wettkampfbetrieb zur Verfügung stehen. „Wir stehen im Austausch mit der Stadt. Aber es ist klar, dass wir kreativ sein müssen“, so Hocher.