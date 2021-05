Fünfhundertdreiundachtzig Tage – so lange musste Jordan Neuman warten, bis der Headcoach der Schwäbisch Hall Unicorns wieder diesen kurzen Satz in den Gruppenchat schreiben konnte: „It’s game week!“ Das letzte Spiel bestritten die Haller am 12. Oktober 2019. Es war der German Bowl, in dem ...