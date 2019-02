Leichtathletik Die ungeliebte Außenbahn

Next

Stella Rubrech schraubt sich in die Höhe. © Foto: Foto: Ralf Görlitz

Sindelfingen / Hartmut Ruffer

Nicht glücklich, aber auch nicht unzufrieden kehren die beiden Haller Vertreterinnen von den deutschen U-20-Meisterschaften zurück. Sowohl Stabhochspringerin Stella Rubrech (WGL Hall) als auch Keesha Naomi Polk (TSG Hall) hatten mit Besonderheiten bei ihren Wettbewerben zu kämpfen.

„Ich hake so etwas schnell ab. Im Grunde ist das Motivation für die kommenden Wettkämpfe“, meinte Stella Rubrech zu Platz 4. „Wir sind Risiko eingegangen, aber es hat nicht geklappt.“ Wesentlich zerknirschter gibt sich ihr Heimtrainer Jochen Eberhart. „Wir sind ziemlich geknickt.“ Bis zur Höhe von 3,80 Meter bewältigt Stella Rubrech alle Höhen im ersten Versuch. Bei 3,90 Meter springt sie mit einem neuen Stab, den Bundestrainer Alexander Gakstädter mitgebracht hat. Im zweiten Versuch schafft sie die Höhe, „allerdings war der Stab zu weich“. Sie musste erneut wechseln. Nun ging es um die Medaillen, da nur noch vier Springerinnen im Wettbewerb waren. Nach dem ersten Versuch über 4 Meter entscheiden alle gemeinsam, sich die zwei noch übrigen Versuche für 4,05 Meter aufzuheben. „Strategisch war das unglücklich“, meinte Jochen Eberhart.

Abstand nicht verändert

Wenn Rubrech über 4 Meter doch noch erfolgreich gewesen wäre, hätte sie eine Medaille gewonnen. Während der Trainer der Chance nachtrauert, nimmt’s die Athletin gelassen. „Ich war die Jüngste der ersten vier“, stellte sie fest. Das einzige, was sie im Nachhinein ärgerte, war die Sache mit dem Ständer. Mit ihm kann man den Abstand der Latte zum Einstichkasten verändern. „Wenn wir den verändert hätten, hätte sie die Höhe geschafft“, war sich Eberhart sicher. Rubrech bestätigte das. Aber im Wettbewerb ließ man den Abstand gleich. So blieb Rang 4 für die junge Hallerin, höhengleich mit der Drittplatzierten Moana-Lou Kleiner, die über 3,90 Meter, aber im ersten Versuch, sprang.

Einen Tag früher hatte Keesha Polk (TSG Hall) ihren Auftritt über 60 Meter Hürden. In 8,91 Sekunden absolvierte sie ihren Vorlauf und qualifizierte sich als Dritte ihres Laufs für die Zwischenrunde. „Das hat sie souverän gemacht“, urteilte ihr Trainer Erich Quenzer. Bei der Bahnzuteilung hatte sein Schützling gehadert. „Ich musste schon wieder auf der Außenbahn laufen. Schon bei der DM in Rostock wurde ich dreimal auf eine Außenbahn gesetzt. Warum immer ich?“, fragte sie mit einem halben Schmunzeln. „Ich laufe lieber mit den Gegnerinnen links und rechts von mir.“ Im Zwischenlauf setzte sich die Außenplatzierung fort. „Keine Ahnung, warum das so ist. Aus irgendwelchen Gründen muss sie immer außen laufen“, haderte auch Erich Quenzer. „Letztlich aber hat sie es ganz ordentlich hinbekommen. Den Endlauf hätte sie nur erreicht, wenn sie Bestzeit gelaufen wäre.“

Das wäre angesichts der momentanen Situation für Keesha Polk kaum möglich gewesen. Die Schülerin des Erasmus-Widmann-Gymnasiums steckt mitten in den Abiturprüfungen. „Ich bin jetzt froh, dass ich dafür den Kopf frei habe.“ Am 8. Mai sind die Prüfungen abgeschlossen. „Dann will ich auch wieder voll ins Training einsteigen“, versprach Keesha Polk. Das hörte ihr Trainer gern. Mit einem Schmunzeln meinte er: „Dann gibt es auch keine Ausreden mehr.“

Die Qualifikation für die Freiluft-DM sei für Polk kein Problem, so Quenzer. Im Freien werden nicht 60 Meter Hürden, sondern 100 Meter Hürden gelaufen. „Das gefällt mir ohnehin besser“, meinte Polk.

Stella Rubrech fährt Ende April mit dem deutschen Auswahlkader ins Trainingslager. Auch sie möchte in der dann folgenden Freiluftsaison ihre Hallenleistungen bestätigen.