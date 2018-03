Tischtennis-Oberliga Der TTC Gnadental hält die Klasse

Michelfeld / Daniel Horlacher

Schon in den Eingangsdoppeln konnte die TTC-Mannschaft gegen den ersatzgeschwächten Gegner die Weichen auf Sieg stellen. Valeriy Rakov und Florian Saljani bezwangen ihre Gegner Timo Müller und Tim Schütze ebenso in vier Sätzen wie Klaus Mack und Daniel Horlacher das gegnerische Einserdoppel Alexander Krieger und Ulf Mertens.Lukas Kramer und Lukas Petermann gewannen ihr Doppel in drei Sätzen gegen Elias Hartmann und Robin Maier und sorgten so für einen komfortable 3:0-Führung.

Im vorderen Paarkreuz gab es eine Punkteteilung. Daniel Horlacher unterlag dem mit einem feinen Händchen ausgestatteten ehemaligen Jugendnationalspieler Alexander Krieger in fünf Sätzen, während Valeriy Rakov seinen Gegner Timo Müller klar in Schach halten konnte. Im mittleren Paarkreuz folgten ein Sieg von Lukas Kramer gegen Hartmann und eine Niederlage von Youngster Florian Saljani gegen Mertens.

Schwindelattacken bei Mack

Im hinteren Paarkreuz konnte der TTC die Führung ausbauen. Lukas Petermann bezwang den überforderten Ersatzspieler Schütze deutlich, während der mit Schwindelattacken kämpfende Mannschaftskapitän Klaus Mack gegen Hartmann seine ganze Routine in die Waagschale werfen musste, um seinen Gegner im Entscheidungssatz zu bezwingen.

Im Duell der Einser unterlag Valeriy Rakov anschließend gegen Krieger nach mehreren vergebenen Matchbällen unglücklich in fünf Sätzen, während Daniel Horlacher seinen Gegner Müller am Ende in drei Sätzen bezwingen konnte.

Der hadernde Lukas Kramer erreichte im Duell der Dreier gegen Mertens seine Normalform nicht und unterlag dem entfesselnd aufspielenden Ketscher klar. Florian Saljani war es schließlich vorbehalten, den Schlusspunkt durch einen Sieg gegen Hartmann zu setzen.

Nach diesem deutlichen 9:4-Sieg ist dem nach dem Abgang von Peng Gao vor der Saison als Absteiger gehandelten TTC Gnadental der Klassenerhalt drei Spieltage vor Ende quasi nicht mehr zu nehmen.

Im TTC-Lager freut man sich nun auf das am kommenden Sonntag anstehende Derby gegen den Tabellenzweiten von der SpVgg Satteldorf, das um 15 Uhr in der Michelfelder Sporthalle stattfinden wird.