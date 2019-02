Fußball Der Chef steht wohl an der Seitenlinie

Ilshofen / Hartmut Ruffer

So kurz wie nie war die Winterpause für die Fußballer des TSV Ilshofen. „Aber das ist durchaus angenehm“, meint Ilshofens Spielertrainer Ralf Kettemann. Seine Aussage bezieht er aber ausdrücklich auf die Länge, nicht auf die Umstände. „Ilshofen ist irgendwie ein Schneeloch. Wir konnten nicht so viel trainieren, wie wir wollten.“ Ab und zu wurden Einheiten in die Soccerhalle verlagert, um dem Schnee zu entfliehen.

Über ein Wochenende war die Mannschaft auch im Trainingslager in Kettemanns ehemaliger Studienstadt Würzburg. Der Gegner FSV Bissingen war ebenfalls im Trainingslager, allerdings eine Woche lang und auf Teneriffa. Doch auch auf heimischer Anlage hatte der FSV bei Weitem nicht mit so viel Schnee zu kämpfen wie Ilshofen. „Insgesamt hat alles gepasst“, blickt Bissingens Trainer Alfonso Garcia auf die Winterpause zurück. „Wir fühlen uns gut vorbereitet.“

Im Hinspiel „hatten wir fast schon verloren, machten durchaus glücklich noch das 1:1 in der Nachspielzeit“, erinnert sich Garcia. Ilshofen sei eine „laufstarke und spielerisch starke Mannschaft“. Der Aufsteiger hat mit 28 Zählern bislang drei Punkte weniger geholt als Bissingen, das in der Vergangenheit knapp am Aufstieg in die Regionalliga scheiterte. Der FSV sei insgesamt auf einer anderen Stufe, meint Kettemann. „In einzelnen Spielen können wir mithalten, das haben wir auch in der Hinrunde bewiesen. Das ist auch ein gutes Gefühl. Über die Saison betrachtet aber gilt das nicht“, steckt er die Unterschiede ab.

Einige Verletzte

Seine Mannschaft habe bewiesen, dass sie in Punktspielen über sich hinauswachsen kann. Und das sei auch gegen den FSV Bissingen erforderlich, „denn sonst kann das schnell sehr bitter für uns werden.“

Schon am vergangenen Wochenende stand Ralf Kettemann beim Test gegen Hollenbach am Spielfeldrand. Ein hartnäckiger Virus, den er nun schon seit dem Jahreswechsel mit sich herumschleppt, macht ihm zu schaffen. Mittlerweile nimmt Kettemann Antibiotika, so dass ein Einsatz unwahrscheinlich ist. Hatte sich während der Winterpause die Verletztenliste erheblich verkürzt, ist sie nun schon wieder etwas länger. Dominik Rummler kann nicht spielen, Kettemann befürchtet, dass der Verteidiger einen Muskelbündelriss erlitten hat. Lukas Lienert hat ein Schwellung am Fuß, Julian Baumann Adduktorenprobleme. Außerdem ist Kevin Lehanka angeschlagen und Tim Michael nach seiner Operation noch im Aufbautraining.

Auf Seiten des FSV Bissingen fehlt der gelb-rot-gesperrte Maurizio Macorig sowie die Verletzten Patrick Milchraum und Marius Kunde.

Gespielt wird auf Kunstrasen. „Ich kenne den Platz“, erzählt Alfonso Garcia, „mit langen Bällen sollte man es gar nicht erst versuchen. Letztlich hat die Mannschaft Vorteile, die die vielen Zweikämpfe mit mehr Leidenschaft bestreitet.“ Sein Gegenüber Ralf Kettemann sieht das ganz ähnlich.

Eines macht Garcia vor dem Spiel deutlich: Er erwartet ein interessantes Spiel. „In dieser Liga gibt es nicht wie früher einen oder zwei Überflieger. Es entscheiden Nuancen. Bei unseren letzten vier Spielen in der Vorrunde haben wir viermal Unentschieden gespielt. Mindestens zwei hätten wir gewinnen können, wenn wir die wenigen Chancen, die wir mehr hatten, genutzt hätten. Momentan kann sich niemand in der Liga hinstellen und sagen: Wir steigen auf in die Regionalliga. Das gilt für alle, auch für die Stuttgarter Kickers.“

Info TSV Ilshofen – FSV Bissingen, Samstag, 14 Uhr