Dass die Berlin Adler am Samstag ihr Viertelfinale bei den Unicorns 21:35 verloren haben, dürfte angesichts dieser Vorgeschichte völlig bedeutungslos sein. Denn die Mannschaft und die Betreuer sind am Freitag beinahe in ein Busunglück auf der Autobahn verwickelt worden.

Was war passiert? Der gecha...