Schwäbisch Hall ASV Hall sieht sich gut aufgestellt

Schwäbisch Hall / Alpay Yalcin

Der ASV Schwäbisch Hall hat bei der Hauptversammlung neuen Posten im Jugendbereich besetzt.

Mit geringer Beteiligung und straffem Fahrplan fand kürzlich die Jahreshauptversammlung des Athletik-Sportvereins (ASV) Schwäbisch Hall statt. Mit seiner 112-jährigen Geschichte spiegelt der Verein die Geschichte der Region und seiner Bewohner wider.

Blick in die Geschichte

Wie an jeder Jahreshauptversammlung des ASV haben die Mitglieder vor Beginn des offiziellen Teils die Möglichkeit, sich in Büchern einen Überblick über die Vereinsgeschichte zu verschaffen. So sorgte das Aufkommen des AIDS-Themas zu Anfang der 80er-Jahre für viel Gesprächsstoff zwischen Aktiven, Vereinen und Verbänden. Im Zentrum des Ringkampfsports steht in den letzten Jahren neben der Frage der Kommerzialisierung auch das Aufkommen des Frauenringens.

Beim Thema der Kommerzialisierung pendelt ein selbstständiger Verein wie der ASV immer zwischen der Förderung der eigenen Jugend und deren möglichem Weggang in höhere Ligen. Es stellt sich oft die Frage, wie wie man schwach besetzte Gewichtsklassen ausgleichen kann.

In der vergangenen Landesliga-Saison konnte der ASV mit überwiegend jugendlichen Eigengewächsen den sechsten Rang erreichen. Mit drei Jugendlichen bei den Deutschen Meisterschaften kann die Vereinsjugend weiterhin Platzierungen bei großen nationalen Turnieren vorweisen.

Generationenwechsel vollzogen

Auch abseits der Matte geht es beim ASV voran. Neben dem Neubau des Geräteschuppens in Eigenregie und der Anschaffung einer neuen Matte, wurde auch ein neuer Vorstand gewählt und neue Funktionäre integriert. Gedankt wurde dabei von Vereinspräsident Selami Keklik und Vize-Präsident Willi Kern den alten sowie den neuen Funktionären für den reibungslosen Generationswechsel in der Vereinsspitze. Besonders erwähnt wurden dabei Ehrenvorsitzender Erwin Schneider und der ehemalige Kassierer Andreas Ciupke für die Mithilfe beim Übergang.

Bei der Jugend neu aufgestellt

Aktuelle Neuerungen sind vor allem die Einführung einer Jugendordnung, mit der die gesellschaftliche Stellung der Vereinsjugend gestärkt werden soll. Hierzu wurden in der ersten Jugendvollversammlung Thomas Fertig, Arthur Beser und Andreas Schneider zu den ersten Jugendsprechern des ASV Schwäbisch Hall gewählt. Mike Gerold und Stephan Baitinger besetzen die Position des ersten und zweiten Jugendleiters. Für die Einführung der Jugendordnung wurde die Vereinssatzung mit einem einstimmigen Votum geändert.