Motocross Action in Bühlertann

Bühlertann / Hartmut Ruffer

Jedes Jahr Ende September beziehungsweise Anfang Oktober richtet der MSV Bühlertann das Finale der GCC-Meisterschaft aus. GCC steht für German Cross Country. Sie ist eine international ausgeschriebene, lizenzfreie Rennsportserie in Deutschland für Fahrer von Enduro- und Motocross-Maschinen mit mindestens 85 ccm Hubraum sowie Quads und All Terrain Vehicles (ATVs).

Bühlertann ist nicht ohne Grund Schauplatz des Finales. „Wir haben das größte Festzelt“, berichtet Ingo Rupp vom Organisationsteam. „Bei den vielen Siegerehrungen braucht man eine entsprechende Plattform.“ Und diese kann der MSV bieten. Zwei Tage haben die Helfer gebraucht, um das Zelt zu errichten. „Wir hatten dabei massive Manpower“, freut sich Ingo Rupp über die Unterstützung.

Modus für die Fahrer

Weitaus zeitintensiver ist es, die Strecke zu präparieren. Rund vier Wochen sind die Bühlertanner damit beschäftigt. „Das Grundgerippe des Rundkurses ist immer gleich, aber wir bauen jedes Jahr Veränderungen in ein paar Sektoren ein.“ So werden Sprünge mal länger, mal kürzer, einige Passagen verschwinden, andere kommen hinzu. Die Rennen seien nicht vergleichbar mit dem großen Motocross-Event in Gaildorf, betont Rupp. In Bühlertann nämlich geht es um Langstreckenfahrten auf einem Rundkurs. „Der Modus ist eher für die Fahrer, nicht für die Zuschauer“, meint Ingo Rupp. „Ich weiß auch nicht, wer bei den Rennen in Führung ist – sofern es der Streckensprecher nicht sagt.“

Doch auch wenn der Führende schwer auszumachen ist, werden die Zuschauer unterhalten, so Rupp. Bei den vielen Teilnehmern ist an jeder Stelle des Kurses etwas los. Von vielen Stellen aus kann man gleichzeitig Fahrer bei gewagten Sprüngen oder extrem steilen Anstiegen verfolgen. „Wer Action will, kommt zu uns“, fasst Rupp mit einem Lächeln zusammen.

Es werden allein 700 Fahrer in Bühlertann erwartet, die in insgesamt 23 verschiedenen Klassen an den Start gehen. Für viele Fahrer sind die Rennen eine Art Familienfest. Umrahmt wird das GCC-Finale von dem Oktoberfest. „Feschtle feiern können wir“, meint Rupp und muss dabei lächeln. Doch er betont, dass das GCC-Finale der Hauptevent ist, „das Fest ist als Zusatz gedacht“.

Info GCC-Finale in Bühlertann, Samstag und Sonntag, jeweils ab 8.45 Uhr

Die jeweiligen Klassementstände gibt es unter www.xcc-racing.com