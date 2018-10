Basketball „Wir sind schlagkräftig“

Schwäbisch Hall / Hartmut Ruffer

Der Spielplan hat es so gewollt. Für die Flyers steht das dritte Spiel gegen ein Team an, das Ambitionen auf vordere beziehungsweise Spitzenpositionen hat. Gegen Ulm und in Heidelberg hatten die Flyers das Pech, dass die beiden Gegner jeweils ihre Nachwuchskräfte, die sonst in der Pro A oder Pro B spielen, einsetzen konnten. Diesmal ist das zwar nicht der Fall, die TSG Reutlingen gehört dennoch zu den stärksten Teams in der Regionalliga Baden-Württemberg.

Als einziges Team sind die Reutlinger noch ungeschlagen. Vier Spiele, vier Siege ist die Bilanz. In der vergangenen Runde landeten sie auf Platz 4, diesmal darf es gerne mehr sein. Dafür hat man sich kräftig verstärkt. „Der große Unterschied ist, dass sich dort fast alle auf das Basketball konzentrieren können, während bei uns alle noch arbeiten müssen“, meint Halls Headcoach Sova Taletovic. Bislang hat Reutlingen überzeugt, schlug zuletzt den USC Freiburg mit 96:74. Überragender Akteur bei der Reutlinger TSG ist der US-Amerikaner Marques Charlton, der bislang in jedem Spiel die meisten Punkte für sein Team erzielt hat. 2014 war er beim NBA Draft mit dabei, wurde aber von keinem Profiteam ausgewählt.

Lob für das Team

„Die Reutlinger sind gut, aber wir haben eine gute Chance“, ist Sova Taletovic überzeugt. In Heidelberg war Dalibor Cevriz überragend, Michael Heck stark. „Wenn nun auch Sergi und Semir und auch Ivo gut spielen, sind wir schlagkräftig.“ Taletovic meint damit die Zugänge Sergi Marco Coll, Semir Gudzevic und Ivo Garic. Harald Debelka brauche noch etwas Zeit, um sich zurechtzufinden. „Das gilt allgemein, da wir in dieser Runde ein neues System spielen. Aber diese Mannschaft hat Potenzial.“ Das deute sich auch im Training an. „Am Montag war das großartig, gestern hatten wir ein kleines Belegungsproblem, aber das ändert nichts daran, dass alle mitziehen und gut arbeiten.“ Insofern komme ein starker Gegner wie Reutlingen gerade recht.

Info TSG Hall – TSG Reutlingen, Samstag, 19.30 Uhr, Hagenbachhalle

Mehr zum Spiel der Flyers morgen im Moment-mal-bitte-Interview mit Ivo Garic.