Moment mal, bitte! „Wie auf der Playstation“

Schwäbisch Hall / Hartmut Ruffer

Seit dieser Saison spielt Harald Debelka für die Schwäbisch Hall Flyers. An diesem Samstag trifft der 28-Jährige mit den Hallern auf den TV Konstanz. Der gilt nicht als herausragender Gegner und doch wird Debelka sich immer an ihn erinnern können. Im Hinspiel gewannen die Flyers mit 133:58. Ein besonderes Ergebnis mit einer besonderen Note. Harald Debelka erzielte in diesem Spiel 15 Dreier. Im Internet findet sich kein besserer Wert.

Herr Debelka, haben Sie nach dem Spiel in Konstanz gegoogelt?

Harald Debelka: (schmunzelt) Ja, das habe ich. Ich wollte wissen, ob das ein Rekord ist.

Anscheinend ja. In den Profiligen ist es recht einfach, die Statistiken zu finden. In der NBA hält Klay Thompson von den Golden State Warriors mit 14 Dreiern in einem Spiel den Rekord. Für Deutschland lässt sich kein höherer Wert als Ihrer finden. Hatte dieser Tag in Konstanz etwas Besonderes?

Im Nachhinein ja, aber es hat sich zunächst gar nicht danach angefühlt. Wir waren nur sechs Spieler, sind in einem Kleinbus drei Stunden nach Konstanz gefahren. Die Halle war relativ kalt und es war gar nichts los. Es kamen auch nur wenige Zuschauer. Das Aufwärmen verlief nicht besonders. Ich hätte nie gedacht, dass ein solches Spiel dabei rauskommt. Klar war nur: Wir wollten ein Ausrufezeichen setzen und deutlich gewinnen. Schließlich war Konstanz auch nur zu sechst.

Wie kamen Sie in die Begegnung?

Sehr gut. Gleich die ersten drei Dreier waren erfolgreich. Da habe ich im zweiten Viertel einfach weitergemacht. Zur Pause hatte ich sieben Dreier.

Fiel jeder Wurf rein?

Anfangs ja, aber kurz vor der Pause hatte ich auch ein paar „Backsteine“. Da dachte ich: Jetzt hast du dein Pulver verschossen. Ich habe früher mal zwölf Dreier in einem Spiel versenkt und dreimal zehn. Ich dachte, dass ich vielleicht wieder in diese Nähe komme.

Zur Pause stand der Haller Sieg schon so gut wie fest. Was haben die Teamkollegen gesagt?

Ich sollte weiter Gas geben. Also habe ich weitergeworfen – und es ging weiter. Da wir nur zu sechst waren, wurde ich auch nicht ausgewechselt. Irgendwann sagte Sova (Taletovic, Headcoach der Flyers, Anm. d. Red.): „Heute machst du 15.“ Ich habe das locker gesehen.

Gab es keine Gegenwehr?

Konstanz spielt mit vielen Nachwuchsspielern, ich hatte viele freie Würfe. Aber: Selbst im Training gehen die nicht rein. Aber da war’s wie auf der Playstation. Irgendwann haben die paar Zuschauer angefangen, laut mitzuzählen: „12, 13, 14.“ Es fiel einfach alles rein. Klar war das ein gutes Gefühl.

Zehren Sie heute noch davon?

Nein, das gehört zur Vergangenheit. Schon im nächsten Spiel habe ich daran nicht mehr gedacht. Es würde mir auch nichts bringen. Treffe ich dort keinen Dreier, bringt das unser Team nicht weiter. Da kann ich auch nicht sagen: Aber vor einer Woche habe ich 15 versenkt.

Die Flyers haben die letzten acht Spiele alle gewonnen. Gab es ein Spiel, ab dem Sie wussten, dass die Mannschaft im Flow ist?

Gegen Möhringen haben wir einen großen Rückstand, 18 oder 20 Punkte, noch aufgeholt, obwohl Dalibor Cevriz wegen einer Erkältung nur auf der Bank saß. In Wieblingen haben wir auch ohne ihn gewonnen, aber den Schalter haben wir mit dem Sieg in Ulm umgelegt.

Das Team scheint gefestigt zu sein. Würden Sie das bestätigen?

Ja, auf jeden Fall. Es stimmt die Chemie untereinander. Und wenn einer ausfällt, kann jeder den anderen ersetzen. Wir treten in der Tat als Mannschaft auf.

Sie haben viele Jahre in Crailsheim gespielt, waren für ein paar Jahre in Nördlingen und Leitershofen. Warum sind Sie nach Ende der vergangenen Saison von den Merlins II zu den Flyers nach Schwäbisch Hall gewechselt?

Das hatte mehrere Gründe. Zum einen der Coach (Kai Buchmann, Anm. d. Red.). Er ist nicht mein Fall. Zudem sollte die zweite Mannschaft der Merlins vor allem von NBBL-Spielern gestellt werden, also von Spielern, die mehr als zehn Jahre jünger sind als ich. Und ich wollte weiterhin mit Dalibor zusammenspielen. Er ist der, mit dem ich mich bei den Merlins II am besten verstanden habe. Es passt einfach zwischen uns.

Wie würden Sie den Unterschied zwischen den Merlins II und den Flyers beschreiben?

Wir haben hier in Hall alle mehr Freiheiten. Das liegt auch an Sova, der uns gewähren lässt. Natürlich haben wir unsere Systeme, aber eben mit Freiräumen. Hier hat jeder mehr Spaß.

Wie hoch schätzen Sie die Chancen ein, dass Hall noch Meister werden kann?

Das wird schwierig, da Ulm und Heidelberg jeweils noch zweimal verlieren müssten. Wir haben keinen Druck und schauen nur auf uns. Das haben wir bislang auch so gemacht und sind damit gut gefahren.

Sie haben Pro A, Pro B und Regionalliga I gespielt. Wie groß ist der Sprung zwischen Regionalliga II und I?

Er ist nicht extrem, aber schon spürbar. Gegen die hinteren Teams der Regionalliga I hätten wir sicher gute Chancen, aber was Koblenz oder Speyer auffahren – das ist schon extrem.

Werden Sie auch in der kommenden Saison für die Flyers spielen?

Wenn die Verantwortlichen wollen, gerne. Ich möchte weiter mit Dalibor zusammenspielen. Wa­rum sollte ich weggehen, wenn es mir so viel Spaß macht?