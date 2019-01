Moment mal, bitte! „So ein Ball vereint“

Schwäbisch Hall / Hartmut Ruffer

Schon mit 16 Jahren hat Klaus Zindulka erste Erfahrungen als Trainer gesammelt. Der heute 43-Jährige hat sowohl bei Profivereinen wie dem SSV Reutlingen und dem VfB Stuttgart gearbeitet als auch an der Basis. Nun bringt er auch aus familiären Gründen den F-Junioren der SSV Hall das Fußballspielen bei. Beim HT-Cup an diesem Wochenende ist die SSV nicht nur auf dem Spielfeld gefordert.

Herr Zindulka, mehr als 130 Mannschaften werden zum zweiten Wochenende des HT-Cups erwartet. Ist das eine besonders stressige Zeit, da die SSV Hall alles organisiert?

Klaus Zindulka: Für mich geht es. Das liegt daran, dass uns Trainern Jens Blanck alles im Hintergrund abnimmt. Es tut sehr gut, einen so engagierten Teammanager zu haben, der sich auch noch um die Kuchenspenden und Arbeitsschichten kümmert.

Bei der SSV Hall spielen Kinder aus vielen Nationen zusammen. Ist das Training deshalb schwieriger?

Nein. Es stimmt, wir haben hier eine sehr breite Palette an Kindern, die teilweise sprachlich und motorisch sehr unterschiedlich entwickelt sind. Natürlich ist das manchmal herausfordernd. Vor allem, wenn die Kinder anfangs kein Deutsch können. Aber: Der Sport verbindet. So ein Ball vereint. Für die Integration gibt es nichts besseres als einen Verein.

Sie haben mehr als 30 Kinder in der F-Jugend. Vor Kurzem waren die F-1-Junioren der SSV Hall bei der Futsal-Hallenrunde nicht zu schlagen. Kristallisiert sich eine solche Mannschaft schnell heraus?

Große Teile der Jungs haben schon bei den Bambini zusammengespielt. Wir, also meine Trainerkollegen Jan Schmidt und Christian Eckert, bieten in Training und Wettkampf drei Leistungsniveaus an. Aber es gibt keine strikten Trennungen, auch wenn letztlich trotz aller Pädagogik bei der Teambildung die aktuelle Leistung im Vordergrund steht, und sich so die Teams zusammensetzen.

Sie haben schon in jungen Jahren hochklassige Teams trainiert. Wie ist es dazu gekommen?

Ich habe unter anderem Sport studiert und bin über einen Kommilitonen zur C-Jugend des SSV Reutlingen gekommen. Damals hat Reutlingen in der 2. Bundesliga gespielt, hatte also ein Leistungszentrum. Im Endspiel um die württembergische Meisterschaft spielten wir gegen den VfB Stuttgart, trainiert von Thomas Tuchel. Irgendwann hat dann der VfB angefragt. Ich war im Referendariat, es hat sich alles so ergeben. Und natürlich hat mich das gereizt.

Hatten Sie das Interesse an der Trainertätigkeit schon früh?

Ich glaube, ja. Schon mit 16 habe ich im Tischtennisverein etwas trainiert. Das mag ein Hinweis gewesen sein. Das Sportstudium später wurde unterfüttert mit Theorie und Wissenschaft. Mich interessierte immer schon, warum was und wie trainiert wird.

Warum sind Sie nicht in Reutlingen und Stuttgart geblieben?

Beim SSV gab es Pläne mit hauptamtlichen Trainern, doch dann zog sich der Hauptsponsor zurück. Beim VfB hatte ich einen Einjahresvertrag, der verlängert werden sollte. Leider plante der Verein nach zwei schwächeren Hallenturnieren kurzfristig anders. Im Fußball ist nun mal vieles ergebnisabhängig. Und außerdem trat ich in Künzelsau meine Lehrerstelle an.

Sie hatten mit dem SC Michelbach/Wald Erfolg, doch dann entschieden Sie sich für eine Pause.

Richtig. Meine Frau und ich wurden Eltern und da unsere Eltern nicht in der Nähe wohnten, wollte ich nicht noch viermal in der Woche abends unterwegs sein.

Was hat Sie dann bewogen, wieder Trainer zu werden?

Im Grunde der deutsche WM-Titel 2014. Mein Sohn, damals vier Jahre alt, schaute das Finale mit. In der Halbzeit wollte meine Frau ihn ins Bett bringen. Ich sagte nur „Spinnst du?“ und habe ihn wieder auf die Couch gesetzt (lacht). Er hat dann die Pokalübergabe auch noch gesehen und war von da an nicht mehr zu halten – er wollte Fußball spielen.

So übernahmen Sie die Bambini der SSV Hall. Fiel Ihnen das leicht?

Ehrlich gesagt, war das schon schwierig. Ich hatte zuvor C-Junioren und Aktive trainiert und in meinem Beruf habe ich auch nur mit älteren Kindern zu tun. Die Sprachcodes sind anders und ich musste lernen, dass die Konzentrationsfähigkeit bei Ansprachen bei den Kleinen eine andere ist (lacht).

Da Sie nun schon viel Erfahrung haben: Kann man schon in den jungen Jahren Talente erkennen?

Dass jemand Potenzial hat, sieht man schon. Bei manchen Kindern kann man das noch nicht erkennen, weil sie in einem leistungslimitierenden Faktor hinterherhinken. Bei der F-Jugend sprechen wir aber noch nicht von Fußballtalenten, sondern von Bewegungstalenten. Entwicklungen lassen sich nur sehr schwierig vorhersagen.

Sie sind mit Ihrem Sohn von den Bambini in die F-Jugend sozusagen „aufgestiegen“. Wird das in Zukunft so weitergehen?

Ich habe in dieser Hinsicht keine Pläne und lasse das auf mich zukommen. Momentan macht es einfach Spaß. Wir agieren als Trainerteam, haben alle leicht unterschiedliche Philosophien, die sich gut ergänzen. Schön wäre es, wenn der Vereinsvorstand mehr Unterstützung erhielte. Dort sitzen Leute, die das seit Jahrzehnten machen, und sie machen es gut. Aber auch sie brauchen Nachwuchs.