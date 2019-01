Moment mal, bitte! „Leute an den Verein binden“

Obersontheim / Viktor Taschner

Obwohl Hohenlohe nicht im Hochgebirge liegt, hat sich der Skiclub Obersontheim dem Wintersport verschrieben. Vorsitzender Axel Wagner und Alpinwart Christian Oesterle erzählen, mit welchen Schwierigkeiten sie umgehen müssen.

Herr Wagner, Herr Oesterle, was macht für Sie die Faszination Skifahren aus?

Christian Oesterle: Die Berge sind unbeschreiblich abwechslungsreich. Jeder sieht anders aus. Wenn man sie dann in der weißen Hülle sieht, dann stellt sich ein Gefühl von Zufriedenheit ein. Und dazu kommt das Sportliche. Bei den Skitouren steigen wir ja zunächst die unberührten Hänge hoch, was etwas Meditatives hat. Und beim Runterfahren schwebt man quasi über dem Tiefschnee. Die verschiedenen Landschaften und je nach Anspruch wählbaren Gefälle können dann auch eine Herausforderung in Orientierung und Technik sein.

Axel Wagner: Es ist auch ein großer Erholungswert vom stressigen Alltag dabei. Ich mache nicht nur Skitouren oder Alpin, sondern auch Langlauf. Wenn es irgendwo Schnee gibt, dann schaue ich schnell, dass ich die Skier unter die Füße bekomme.

Herr Oesterle, Sie sind nun Ausbilder im Landeslehrteam des Schwäbischen Skiverbands für Skitouren. Welche Prüfungen muss man dafür ablegen?

C. O.: Zunächst muss man in einem Verein angesiedelt sein, der einen unterstützt. Über mehrere Wochen absolviert man dann die einzelnen Ausbildungsstufen: Grundstufe, Oberstufe und dann den DSV-Skitourenführer. Diese höchste Stufe entspricht im Breitensport der Trainer-A-Lizenz. Nun unterrichte ich diejenigen, die von den Vereinen zum Verband geschickt werden, damit sie auch die Ausbildung zum Skitourenführer machen können.

A. W.: Aber man muss auch sehen, dass Christian dies für den Skiverband macht. Natürlich ist er jetzt ein Aushängeschild für unseren Verein, was sehr schön ist. Aber er fehlt so manchmal bei uns als Skiführer bei den Ausfahrten. Wir haben noch mehr Ideen, zum Beispiel was Langlauf hier in der Region betrifft. Aber am Ende fehlt es uns immer an Leuten im Verein, die sich engagieren wollen.

Woran liegt das?

C. O.: Wir haben eine große Lücke in der Alterspanne von 16 bis 25 Jahren. Ich bin früher als Student bei den Ausflügen mitgefahren und habe Kinder unterrichtet. Das gibt es heute fast gar nicht mehr.

A. W.: Die jungen Leute sagen jetzt, dass sie nur 30 Tage Urlaub im Jahr haben. Da wollen sie keinen Tag dafür opfern, um Kinder zu unterrichten. Je nach Ausfahrt benötigen wir aber bis zu acht Betreuer. Wenn ich abends nach einer Ausfahrt im Bus die strahlenden Gesichter der Kinder sehe, bin ich aber happy. Aber wir versuchen, durch unser Programm wieder mehr Kinder an den Verein zu binden und dadurch vielleicht in naher Zukunft wieder mehr Leute zu finden, die aktiv mitgestalten wollen. Wir müssen zum Beispiel mehr Werbung für uns in den Schulen machen.

Wie viele Mitglieder hat der Skiclub?

A. W.: Etwa 300, wovon aber lediglich 30 bis 40 aktiv sind.

Sind die Ausfahrten gut ausgebucht?

A. W.: Das Kinderwochenende war in den letzten Jahren immer sehr beliebt. Das hat sich auch nicht geändert. Bei den Jugendlichen war es schwieriger, aber dieses Jahr war auch diese Ausfahrt schnell ausgebucht. Bei den Tagesausfahrten gehen die Leute mit, wenn hier Schnee liegt. Wenn keiner liegt, dann bleiben die Leute daheim. Das ist eine ganz komische Sache. Unsere Angebote sind auf unserer Internetseite www.scobersontheim.de aufgelistet.

Was ist der Vorteil, bei einem Skiverein das Skifahren zu erlernen?

A. W.: Seit mehreren Jahren

sind wir eine lizenzierte DSV-­Skischule mit geprüften Lehrkräften. Ich bin seit 1991 in der Übungsleiterausbildung und habe die Übungsleiter-Grundstufe 1997 absolviert. Der Lehrplan hat sich oft geändert. Früher ist man ganz eng gefahren, heute breiter, mal sind die Schwünge länger, mal kürzer. Wer bei uns mitgeht, bekommt immer die aktuellen Lehrmethoden gezeigt.

C. O.: Jedes Jahr werden bei einem Einweisungslehrgang die neusten Impulse vorgestellt, übrigens auch in der Lawinenbeurteilung. Da tut sich extrem viel die letzten Jahre.

In den Alpen sind aufgrund der massiven Schneefälle einige Orte von der Außenwelt abgeschnitten. Haben Sie selbst auch schon einmal so eine Situation erlebt?

A. W.: Ja, 1999 in Balderschwang im Oberallgäu. Wir waren in der Köpfle-Hütte auf 1300 Metern. Das Haus hatte einen Pistenbully, der immer herumfuhr, sonst wäre man gar nicht mehr aus dem Haus gekommen. Die Leute sind aufs Dach gegangen und haben den Schnee runtergeschippt. Erst nach drei Tagen konnten wir wieder fahren, weil der Riedbergpass geöffnet wurde. Aber man muss sagen, dass die diesjährigen Schneemengen früher üblich waren.

C. O.: Ja, da muss man die Kirche im Dorf lassen. Die letzten Jahre waren eben oft schlechte Winter mit viel zu wenig Schnee. Dass Orte wie Lech in Österreich abgesperrt werden, ist die Regel. Es gibt gefährdete Lawinenstriche und die macht man zu. Die kennt man ja. Deswegen finde ich es im Moment schade, wie die Medien übertreiben.