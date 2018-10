Moment mal, bitte! „Klub ist gut organisiert“

Schwäbisch Hall / Viktor Taschner

Bosnien, Gran Canaria, München: Basketballer Ivo Garic hat in seinem jungen Leben schon viel gesehen. Der neue Spielmacher der Schwäbisch Hall Flyers erzählt, welche Stars er in München getroffen hat und warum er sich auf das nächste Spiel gegen Reutlingen besonders freut.

Herr Garic, Sie wohnen seit zwei Monaten in Schwäbisch Hall. Fühlen Sie sich schon hier zu Hause?

Ivo Garic: Ja, ich bin zum einen sehr zufrieden mit meinem neuen Klub. Er ist gut organisiert. Und in der Stadt gibt es alles, was ich brauche. Sie ist zwar klein, aber wirklich sehr schön.

Was gefällt Ihnen besonders an Schwäbisch Hall?

Dass jeder die Möglichkeit hat, eine Arbeit zu finden. Auch die Jugendlichen haben eine Chance, eine Ausbildung zu bekommen. Das ist in meiner Heimat Bosnien viel schwieriger.

Sie haben auch fast vier Jahre in München gewohnt. Was ist besser: Großstadt oder Kleinstadt?

Normalerweise eine kleine Stadt, aber ich liebe auch München.

Nach vier Spielen haben die Flyers zwei Siege und zwei Niederlagen auf dem Konto. Wie fällt Ihre Zwischenbilanz aus?

Wir sind schon immer etwas stärker geworden, aber natürlich sind wir noch nicht am Limit.

Wie lang wird es dauern, bis das Team am Limit spielt?

Wir haben eben viele neue Spieler. Auch ich bin neu, ich muss auch erst mal meine Mitspieler kennenlernen, sowohl auf dem Feld als auch neben dem Court. Das braucht Zeit. Aber wir sind in einer guten Richtung. Ich glaube, dass wir ziemlich schnell zusammenwachsen werden.

Wie kam der Kontakt zu den Flyers zustande?

Durch meinen Mitspieler Ivica Markovic. Ihn kannte ich schon von früher. Er hat mir auf Facebook eine Nachricht geschickt, ob ich nicht für die Flyers spielen möchte. Ich benutze Facebook aber nicht so oft, deswegen hat es bestimmt einen Monat gedauert, bis ich geantwortet habe (lächelt). Flyers-Vorsitzender Ottmar Moser und Headcoach Sova Taletovic sind dann nach München gekommen. Am Rande des Finalspiels Bayern gegen Alba Berlin haben sie sich mit meinem Vater und mir unterhalten. Danach war klar, dass ich nach Schwäbisch Hall komme.

Die Neuverpflichtungen der Flyers werden vom Verein aus auch als Jugendtrainer eingesetzt. Mussten Sie vor Ihrem Wechsel lange überlegen, ob Sie das machen wollen?

Nein, ich wollte schon immer so was machen. Es war ein Traum von mir. Ich mache das zum ersten Mal jetzt. In der U 12 haben wir Jungen und Mädchen dabei. Vor zwei Wochen hatten wir ein Spiel und wir haben mit mehr als 70 Punkten gewonnen.

Und wie ist die Rolle als Coach?

Es ist schon ein bisschen schwierig (lächelt). Ich will allen Kindern die Möglichkeit geben, dass sie im Spiel eingesetzt werden. Aber alle können gleichzeitig leider nicht spielen. Aber es freut mich sehr, das Training für die Kinder machen zu dürfen. Ich möchte, dass die Kleinen werfen, laufen, spielen und einfach Basketball genießen.

Haben Sie ein Vorbild im Basketball?

Derrick Rose und Vince Carter. Carter ist schon 40 Jahre alt, aber er spielt immer noch sehr gut in der NBA. Und Rose war früher stärker, aber nach seiner schweren Knieverletzung und vielen Operationen hat er trotzdem nicht aufgehört. Diese Einstellung gefällt mir. Obwohl er nicht mehr das Level von früher hat, steht er immer noch auf dem Platz und sagt nicht „Ciao Basketball“.

Welche Erinnerungen haben Sie an Ihre Zeit bei Bayern München in der Jugendabteilung?

Das war geil. Wir hatten eine sehr starke Mannschaft. Unser größter Rivale war Breitengüßbach, das Nachwuchsteam von Bamberg. Aber wir haben etwas besser gespielt, auch beim Endturnier, dem Final Four. Am Ende sind wir Meister geworden, das war natürlich klasse.

Hat man Ihnen auch die Siegermentalität eingeimpft, die Bayern München im Fußball und Basketball auszeichnet?

Ja, aber ich habe auch davor schon immer hart gearbeitet bis zur letzten Sekunde im Training. Aber klar, wir haben auch die Spiele unserer Profi-Basketball-Mannschaft angeschaut. Und die Fußballer auch. Man will dann diese Mentalität, immer zu kämpfen und zu gewinnen, kopieren.

Die Bayern-Fußballer spielen manchmal auch Basketball im Training. Haben Sie die Stars getroffen?

Ja, klar. An David Alaba kann ich mich noch gut erinnern. Manuel Neuer habe ich in der Stadt gesehen. Auch Oliver Kahn habe ich in der Stadt kennengelernt. Man kann ganz normal mit ihnen sprechen. Uli Hoeneß war auch oft beim Basketball da. Ich glaube, er macht einen guten Job.

An diesem Samstag spielen Sie mit den Haller Flyers gegen den Tabellenführer TSG Reutlingen …

Das wird schwer. Sie haben alle vier Spiele gewonnen. Ein guter Freund von mir spielt dort, Damir Dronjic. Er stammt aus der gleichen Stadt in Bosnien wie ich, ist aber ein paar Jahre älter. Er war schon damals ein Toptalent. Ich wollte immer einmal gegen ihn spielen bei einem offiziellen Spiel. Jetzt klappt es endlich. Aber natürlich wollen wir beide gewinnen. Mal sehen, wer der Bessere ist (lacht).