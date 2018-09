Moment mal, bitte! „Es wird schwierig“

Schwäbisch Hall / Hartmut Ruffer

Die erste Badminton-Mannschaft der Post-SG Schwäbisch Hall startet an diesem Samstag in die neue Saison. In der vergangenen Runde stiegen die Haller überraschend in die Landesliga auf. Der 47-jährige Matthias Kößer spricht über die Chancen, die Gründe für die nur kurzfristige Spielgemeinschaft mit dem TTC Gnadental und die Zukunft des Badminton-Sports.

Herr Kößer, wie groß ist der Unterschied zwischen der Bezirks- und der Landesliga?

Matthias Kößer: Der Sprung ist gewaltig. Das liegt daran, dass die Bezirksliga Hohenlohe im Vergleich zu der Stuttgarter Bezirksliga schwächer ist. Das sieht man auch an den „Jo-Jo-Mannschaften“ wie Künzelsau oder Hall, die häufig zwischen diesen beiden Klassen hin- und herpendeln.

Was bedeutet das für Ihre Mannschaft?

Ich glaube, dass wir vor einer schwierigen Saison stehen. Wir haben in der abgelaufenen Spielzeit gute Leistungen gezeigt, ganz klar. Aber wir hatten auch etwas Glück, dass wir von Verletzungen verschont geblieben sind. Wir haben ein ziemlich hohes Durchschnittsalter. Im Vorfeld haben wir uns auch Gedanken gemacht, ob wir das Aufstiegsrecht wahrnehmen. Ich hatte nach der Saison extreme Knieprobleme. Auch jetzt zwickt es noch etwas (lächelt). Unser Vorteil aber ist, dass wir eine ausgeglichen besetzte Mannschaft haben – wenn alle gesund bleiben.

Der Aufstieg kam auch deshalb überraschend, weil der TTC Gnadental und die Post-SG vor zwei Jahren nach kurzer Kooperation wieder getrennte Wege gingen. Wie blicken Sie darauf zurück?

Ich war ein Befürworter der Spielgemeinschaft mit Blick auf die Jugendarbeit. Ich dachte, wir bringen die Masse, der TTC die Qualität, beispielsweise dadurch, dass sie mehr gut ausgebildete Trainer eingesetzt haben. Ich versprach mir davon Synergieeffekte. Letztlich haben wir festgestellt, dass es menschlich nicht geklappt hat. Aus meiner Sicht hätten wir einen übergeordneten Spielleiter installieren sollen, der Ansprechpartner für die Mannschaftsführer gewesen wäre und so die Aufstellungen mitkoordiniert. Die Trennung kam zwar etwas überraschend. Letztlich aber ist es wohl besser so.

Wie sieht nun die Nachwuchsarbeit aus?

Wir haben einen ehrenamtlichen Jugendtrainer, der das Maximalmögliche herausholt. Teilweise trainieren die Jugendlichen auch bei uns Erwachsenen mit. Aber mit dem Wettkampf wird es bei den meisten schwierig.

Wie meinen Sie das?

Es ist wie bei anderen Sportarten auch. Einige Jugendliche sehen Badminton als ihr Hobby an, haben an einem Wettkampf oder Turnieren kein allzu großes Interesse. Das ist mühsam für den Verein, da es so verschiedene Leistungsniveaus gibt.

Wie beurteilen Sie allgemein die Entwicklung des Badmintons in Deutschland?

Die Beteiligung an Turnieren ist relativ gering, in Baden-Württemberg sowieso. Zwar haben wir in Schorndorf einen Leuchtturm, der in der 2. Bundesliga spielt, aber international betrachtet ist Deutschland hinten dran. Asien und Dänemark, wo Badminton einen viel höheren Stellenwert hat, sind ganz weit weg von uns.

Badminton gilt als der schnellste Sport der Welt. Der malaysische Profi Tan Boon Heong hat in einem Geschwindigkeitstest einen Federball mit 493 Stundenkilometern geschmettert …

Ja, das Spiel hat eine unglaubliche Dynamik. Allerdings sind wir in der Landesliga von solchen Geschwindigkeiten doch ein gutes Stück entfernt (lächelt). Dennoch: Ich kenne keinen Sport, bei dem man so viel Athletik und Reaktionsvermögen braucht – einfach faszinierend.

Das Besondere am Ligensystem im Badminton ist, dass Männer und Frauen gemeinsam ein Team bilden. Wie empfinden Sie das?

Nun, da ich nicht Tennis oder Tischtennis im Verein gespielt habe, habe ich nichts anderes kennengelernt (lächelt). Für mich ist das normal. Es gibt Jahre, da waren es die Frauen, die die Stützen der Mannschaft gebildet haben, und Jahre, in denen es die Männer waren.

Der TV Bad Mergentheim ist der erste Gegner der Saison. Wie schätzen Sie dieses Team ein?

Wir kennen uns gut. Im vergangenen Jahr habe ich dem TV mehr zugetraut, da hatte er noch an der Position 1 einen starken Niederländer, der jetzt nach Hengstfeld-Wallhausen in die Württemberg-Liga gewechselt ist. Trotzdem haben sie eine gute Mannschaft mit sehr viel Verbands- und Landesliga-Erfahrung. Was ich noch höher einschätze, ist die tolle Jugendarbeit dort. Aus der Schmiede werden wir vermutlich auch Spieler an diesem Samstag sehen. Es wird ein hartes Spiel für uns. Für die Zukunft wünsche ich mir, dass wir als Post-SG alle Ligen bis zur Landesliga mit einer Mannschaft besetzen können.