Trotz weiter angespannter Personalsituation gewinnen die Schwäbisch Hall Unicorns ungefährdet bei den Kirchdorf Wildcats mit 51:12.

Den Unicorns gelang ein Start nach Maß. Nach einem Kirchdorfer Punt führte Jadrian Clark sein Team in vier Spielzügen zu vier First Downs bevor er Tyler Rutenbeck in der Endzone zur 0:7-Führung bediente. Und daran wussten die Gäste anzuknüpfen: Nach einem erneuten Pass auf Tyler Rutenbeck zum 0:14 war es der Quarterback selbst, der in seiner alten Heimat in die Endzone lief (0:21).

War der Auftritt der Haller Offense bis dahin perfekt, wollte sich nun auch die sehr konzentriert agierende Defense, welche überforderten Wildcats kaum Raumgewinn gestattete, am Punktereigen beteiligen. So trug Gerhard Jäger einen abgefangenen Pass von Quarterback Ian Kolste über 36 Yards in die Endzone und erhöhte mit seinem „Pick Six“ noch vor Ende des ersten Viertels auf 0:28. Auch im zweiten Quarter änderte sich nichts an der Dominanz der Unicorns. Samuel Shannon und Clark konnten per Lauf erneut in die Kirchdorfer Endzone eindringen, sodass Schwäbisch Hall mit einer komfortablen 0:42-Führung, zu der Tim Stadelmayr sechs von sechs möglichen Extrapunkten beisteuerte, in die Halbzeit ging.

Safety für Kirchdorf

Hatten die Gastgeber in der ersten Hälfte kaum in ihr Spiel gefunden, kamen sie mit neuer Energie aus der Kabine. Den ersten Drive der Unicorns, die nun Ersatz-Quarterback James Slack und weiteren Akteuren aus der zweiten Reihe Spielzeit geben konnten, stoppte die Wildcats Defense. Sie wurde sogar mit einem Safety belohnt: Beim ersten Haller Punt-Versuch landete der Long-Snap statt in den Händen von Tim Stadelmayr in der eigenen Endzone, was die ersten Zähler für Kirchdorf bedeutete (2:42). Und auch in der Folge schlichen sich Fehler in das bis dato makellose Spiel des deutschen Meisters. Nachdem Hall den Ball gut über das Feld bewegt hatte, landete ein Slack-Pass in den Armen von Wildcat Lorenz Klauser, der den Ball über 90 Yards in die Unicorns-Endzone zurücktrug und damit den ersten Wildcat-Touchdown markierte (9:42).

Der nächste Unicorns-Turnover bei der Ballübergabe verhinderte vorerst weitere Haller Punkte. Erst kurz vor dem Wechsel ins vierte Quarter sorgte Maurice Schüle mit seinem 10-Yard-Lauf wieder für Zählbares (9:48). Im Schlussabschnitt steuerten beide Mannschaften je ein Field Goal zum 12:51-Endstand bei.

„Die Defense hat dominiert“, so der Haller Cheftrainer Jordan Neuman mit Blick auf die nur zwei zugelassenen First Downs und unter 100 Yards Raumgewinn. Überhaupt hatte Neuman nichts an der Leistung der ersten Hälfte auszusetzen: „Wir haben jedes Mal gepunktet, die Defense hat jeden Kirchdorfer Angriff unterbunden, besser konnte es nicht laufen.“ Und das obwohl die personelle Situation angespannter war als je zuvor: Aufgrund von Verletzungen und anderen Verbindlichkeiten musste Hall auf 20 Spieler verzichten. „Das habe ich in den Jahren als Unicorns-Coach noch nie erlebt“, bekennt Neuman. „Umso schöner ist es, dass wir trotz des kleinen Kaders so eine Leistung hingelegt haben.“

