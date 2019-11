Mehr als ein Vierteljahrhundert lang hat Lutz Rheinsberg für die Handballer der TSG Schwäbisch Hall Tore geworfen. Nun trainiert er noch ab und zu mit, sieht sich die Spiele von der Tribüne aus an. Dass er in Hall Wurzeln schlägt, war nicht geplant. Der gebürtige Premnitzer kam kurz nach der We...