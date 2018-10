Fußball Schiedsrichter bricht Partie ab

Geislingen / SWP

Die Partie des SC Geislingen II gegen die KSG Eislingen in der Fußball-Kreisliga A 3 wurde in der 61. Minute vom Schiedsrichter beim Stand von 1:1 abgebrochen. Vorausgegangen war dem Abbruch eine Rote Karte gegen den Eislinger Spieler Marco D’Onoforio wegen Beleidigung eines Offiziellen (59.), konkret: des Geislinger Coaches Björn Esslinger. Gegen die KSG war das bereits der zweite rote Karton in der Partie, noch in der ersten Hälfte hatte Johannes Kör vom Feld gemusst, ebenfalls wegen Beleidigung eines Offiziellen, in diesem Falle des Unparteiischen.

Laut SC wurde der Referee nach der zweiten Hinausstellung von Eislinger Spielern bedrängt, die mit der Entscheidung nicht einverstanden waren. Um eine Eskalation der angespannten Situation zu vermeiden, habe der Schiedsrichter dann die bis dahin auf dem Platz faire Begegnung abgebrochen. Ibrahim Mohammed hatte die Geislinger in der Nachspielzeit der ersten Hälfte in Führung gebracht, die KSG durch Ibrahim Yildirim in der 53. Minute ausgeglichen.