Heute feiert Michael Smolik seinen 30. Geburtstag. Ein schöneres (vorzeitiges) Geschenk hätte er sich gar nicht machen können, als den K.o.-Sieg in seinem zweiten MMA-Kampf am Samstagabend in Gelsenkirchen über Kamran Aminzada. „Ein spektakulärer Sieg, der mir sehr viel bedeutet“, freute er sich „über einen Kampf, an dem es nichts auszusetzen gibt. Genauso hatte ich mir das gewünscht.“