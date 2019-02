Tsichtennis Roßfelder mit einem Unentschieden in Heilbronn

Heilbronn / swp

Am vierzehnten Spieltag der Tischtennis-Landesklasse trennte sich die erste Herrenmannschaft des TSV Roßfeld erstmals mit einem Unentschieden. In einem über vierstündigen Krimi konnten sich die Roßfelder beim Tabellensechsten TSG Heilbronn nicht absetzen. Die Heilbronner Verbandsligareserve war seit vier Partien ungeschlagen. Die letzte Niederlage (6:9) der Heilbronner war im November bei den Roßfeldern.

In dieser Saison haben die Jungs um Teamführer Vladislav Krug noch kein einziges Heimspiel verloren und sind mit zwei Siegen in die Rückrunde gestartet. Die Roßfelder wollten an die Leistung des Hinspiels anknüpfen und legten in den Eingangsdoppeln auch so los.

Johannes Craia/Uwe Bartholdy gaben einen Satz gegen Robin Gligorov/Tobias Beck ab. Christian Schaubrenner/Michael Meißner besiegten das Einserdoppel der Gäste Vladislav Krug/Thomas Hunyar mit 3:1. Einen offenen Schlagabtausch lieferten sich Andreas Judt/Manfred Pelger mit Fabian Beck/Tim Hankel. Im fünften Satz hatten die Gastgeber das bessere Ende für sich (11:9). Im vorderen Paarkreuz überließ Roßfelds Nummer 2 Michael Meißner Heilbronns Nummer 1 Vladislav Krug lediglich einen Satz, ebenso Thomas Hunyar. Christian Schaubrenner musste dem sicheren Spiel von Thomas Hunyar klein beigeben (1:3). Doch in seinem zweiten Einzel ließ er kaum Zweifel aufkommen (3:1).

Bartholdy gewinnt beide Einzel

Im mittleren Paarkreuz konnte Roßfelds Nummer 4 Johannes Craia gegen die jungen Talente Robin Gligorov und Fabian Beck nur einen Satzgewinn verbuchen. Besser machte es Uwe Bartholdy. In seinem ersten Einzel gegen Fabian Beck drehte er einen 1:2-Satzrückstand. Gegen Robin Gligorov musste er nur Satz 1 abgeben. Manfred Pelger musste Heilbronns Nummer 5 Tim Hankel nach vier Sätzen gratulieren. In der Partie mit Tobias Beck drehte er einen 0:2-Satzrückstand zu einem 10:9 im Entscheidungssatz. Pelger vergab jedoch den Matchball und musste die nächsten beiden Punkte ebenfalls abgeben. Im Einzel mit Tobias Beck verlor Andreas Judt zwei knappe Sätze in der Verlängerung (1:3). In Judts zweiter Partie gegen Tim Hankel lag er 1:2 hinten. Doch er wendete die Niederlage ab und holte den achten Zähler für die Gäste. Am Paralleltisch mussten sich Vladislav Krug/Thomas Hunyar im Schlussdoppel gegen Johannes Craia/Uwe Bartholdy mit 0:3 geschlagen geben.

Info Das nächste Spiel der Roßfelder findet am Samstag, 2. März, ab 18.30 Uhr in der Hirtenwiesenhalle gegen den Tabellenfünften TSB Horkheim statt. In der Vorrunde verloren die Roßfelder noch mit 2:9.