Eishockey Zwölf Minuten verschlafen und damit das Derby verloren

Reutlingen / swp

Den Reutlinger Black Eagles gelang der Saisonstart in die Eishockey-Landesliga Baden-Württemberg am Sonntag nicht wie erhofft. Gegen den EC Eisbären Balingen unterlag das Team von Trainer Roberto Cazacu im Derby mit 5:8.

Spielentscheidend war dabei sicherlich die schwache erste Hälfte des ersten Drittels, in der die Black Eagles innerhalb von zwölf Minuten vier Tore kassierten und selbst nur ein Mal durch Matthew Lewis erfolgreich waren.

Durch zwei schöne Einzelaktionen von Jan Schmitt und Matthias Blaschzik in der 34. und 35. Minute kamen die Achalmstädter zwar auf 3:4 im zweiten Drittel heran und konnten zu Beginn des dritten Drittels durch Matthew Lewis sogar ausgleichen. Die Gäste aus Balingen antworteten innerhalb von 21 Sekunden jedoch prompt mit dem 4:5.

Tempo zu hoch

Die kräftezehrende Aufholjagd des ersten Drittels machte sich im dritten Abschnitt nun bemerkbar. Mit ihren zwei Blöcken konnten die Black Eagles das Tempo der Eisbären nicht mehr mitgehen und gerieten mit 4:8 in Rückstand.

Armin Arsnalagic betrieb 27 Sekunden vor Spielende bei doppelter Überzahl Ergebniskosmetik und verkürzte mit einem sehenswerten Schlagschuss von der blauen Linie auf 5:8. Obwohl die „schwarzen Adler“ den Gästen das Toreschießen viel zu leicht machten, waren doch schon sehr gute Ansätze im Spielaufbau erkennbar.

Weiter geht es für die Black Eagles bereits am Sonntag gegen den Schwenninger ERC. Das Team aus der Eishockeyhochburg im Schwarzwald (nicht zu verwechseln mit den DEL-Profis der Schwenninger Wild Wings) war in der vergangenen Saison aus der Regionalliga Südwest abgestiegen und startet seinen Neuaufbau in der Landesliga. Der SERC gilt als Favorit für die Landesliga-Meisterschaft, weil er eine Vielzahl sehr gut ausgebildeter Spieler in seinen Reihen hat. Von den Black Eagles wird also wieder viel Disziplin gefragt sein, um dem Gegner nicht zu viele Möglichkeiten zu geben. Los geht es, wie immer, um 19.15 Uhr in der Eishalle an der Rommelsbacher Straße.

So spielten sie

TSG Reutlingen: Tor: Rogge, Grad – Verteidigung: Eliewsky, Welsch, Blaschzik (1), Arslanagic – Sturm: Feierabend, Enz, Lewis (2), Schmitt (1), Borchert, Strohmaier, Kramer, Deglhofer.

Strafen: TSG Reutlingen 14 Minuten – EC Eisbären Balingen 18 Minuten. maro