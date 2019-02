Handball Wiedersehen mit Nico Hiller

Pfullingen / woga

Handball-Drittligist VfL Pfullingen möchte nach zwei Niederlagen wieder in die Erfolgsspur zurückkehren, doch mit dem SV Salamander Kornwestheim wartet ein starker Gegner, der am Wochenende die TGS Pforzheim 29:24 besiegte und das Hinspiel in Pfullingen 34:29 gewann.

VfL-Trainer Frederick Griesbach meint: „Der SVK ist klarer Favorit, die Kornwestheimer sind top besetzt, haben mit Peter Jungwirth (134 Tore, darunter 52 Siebenmeter, die Red.) und Christian Wahl die beste Flügelzange der Liga, dazu am Kreis den Ex-Neuhäuser Julius Emrich und Nico Hiller, der jahrelang für den VfL Tore warf. Das ist ein Klasse-Team..“

Der Pfullinger VfL-Coach betont: „Wollen wir dort etwas holen, müssen wir absolut ans Limit gehen, alles abrufen, die 100 Prozent vom letzten Samstag gegen Konstanz wieder leisten. Nur dann haben wir eine Chance.“

Bei Kornwestheim wechselt Torwart Felix Beutel im Juni zum HC Oppenweiler/Backnang. Trainer Alex Schurr hat Verletzte wie Welz, Großmann und Kugel, aber man möchte den dritten Sieg im Kalenderjahr 2019 feiern. Schurr hat Respekt vor dem Gast von der Echaz und dessen guter Leistung gegen den Spitzenreiter HSG Konstanz.

VfL-Coach Griesbach aber gibt zu Protokoll: „Wir machten einiges falsch gegen Konstanz, einiges richtig, aber Fakt ist: wir haben null Punkte geholt, und insgesamt fehlen uns drei Punkte. Doch wir haben gut mitgespielt, kein Vorwurf an das Team, das sich gut verkaufte. Lob nützt uns nichts, wir brauchen Punkte. Lukas List hat eine leichte Einblutung am Knie, es fehlten zu Wochenbeginn einige Spieler, die angeschlagen und krank waren. Zudem geht bei einigen meiner Spieler das Studium und der Beruf vor, das ist nicht ideal.“

Über den Gegner weiß Griesbach zu sagen: „Kornwestheim müsste noch weiter oben stehen, die wollen den Sieg gegen uns. Wir aber möchten endlich im Kalenderjahr 2019 punkten. Natürlich machen mein Co-Trainer Michael Gruber und ich weiter bis Mai, wir haben noch Aufgaben zu erledigen. Das Team wollen wir noch besser machen, es gibt eine Entwicklung, die noch weitergeht. Ich übergebe meinem Nachfolger Daniel Brack, der eine richtig gute Wahl ist, ein intaktes Team, denn es bleiben fast alle Spieler.“