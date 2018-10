Volleyball TSG Reutlingen erobert Tabellenführung

Region / rp

So kurios es klingen mag: Oberligist TSV Eningen kommt trotz der klaren 0:3-Niederlage beim ASV Botnang immer besser ins Rollen und ist diese Saison in der Breite deutlich besser aufgestellt. „Botnang ist eine Klasse für sich und wird den Direktaufstieg realisieren“, nahm Felix Pauckner die Niederlage fast gelassen hin und sah viele positive Akzente. So wechselten sich Jonathan Schopp und Marco Späth im Zuspiel ab, und Max Mattes agierte erstmals als Libero. Die Gelbhemden kämpften aufopferungsvoll, doch gegen die individuelle Klasse der Botnanger Spieler in Aufschlag und Angriff war wie schon im Pokal kein Kraut gewachsen.

TSV Eningen: M. Anft, Jaksche, Kimmerle, Mattes, Pauckner, Schilke, Schopp, Schwille, Siller, Späth, Wödl

Wie erhofft setzte sich Landesligist TSV Eningen II gegen die Stützpunkttruppe des VfB Friedrichshafen III mit 3:0 durch und gab damit die rote Laterne an die Gäste ab. Dabei kam den Arbachtälern ihre Erfahrung und Konzentration auf die wichtigen Punkte zu Gute, während die Youngster der Seehasen doch noch auffallend viele Fehler produzierten. „Es ist immer angenehm, gegen so eine Mannschaft zu Beginn der Saison zu spielen, da sie sich im weiteren Verlauf stetig verbessert“, war Trainer Martin Bückle nach dem Schlusspfiff sichtlich erleichtert. Besonders erfreut zeigte er sich über die Leistung des erstmals eingesetzten Jugendlichen Jakob Auer.

TSV Eningen II: P. Anft, Auer, Bückle, Friedrichson, Fellmeth, Huonker, Sowoda, Staake, Wolff

Aufatmen beim Bezirksligisten VfL Pfullingen. Mit dem wichtigen 3:2 über den SC Göggingen konnten die Echaztäler den ersten Saisonsieg einfahren und einen Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt niederringen. Zunächst sah alles sehr gut aus für die Schützlinge von Trainer Thomas Teiber. Mit druckvollen Aufschlägen legten sie das Angriffsspiel der Gastgeber lahm, führten 2:0. Danach klappte diese Taktik nicht mehr und prompt kassierte man den 2:2-Ausgleich. Im fünften Satz schienen dann beim Stande von 8:12 die Felle davon zu schwimmen, doch eine Fehlerserie des SC im Angriff brachte die VfL-Sechs wieder heran und mit Glück und Geschick drehte man den Satz noch (16:14). Am Ende trauerte man dem verlorenen Punkt nicht hinterher, sondern freute sich über zwei gewonnene Zähler.

VfL Pfullingen: Banzhaf, Bertram, Bucher, Pflüger, Sautter, Trumpf, Weißschuh, Wilkening

Ähnlich erging es dem PSV Reutlingen, der sich ebenfalls mit dem SC Göggingen messen musste und wie der VfL mit 3:2 die Oberhand behielt. Nach einem furiosen ersten Satz (25:13) war man sich auf Seiten des PSV wohl schon zu sicher, denn in Durchgang zwei und drei kam kaum eine Annahme mehr nach vorne und die Sätze gingen verdient an die Gastgeber. Zum Glück fand die Kaiser-Truppe nach dem Rückstand wieder in die Spur und konnte sich am Ende doch noch sicher die Sätze vier (25:19) und fünf (15:10) sichern und so wichtige Punkte einfahren.

PSV Reutlingen: FreytagGrauel, Kronenberger, Oertel, Pfleger, Proebster, Schwederski, Springmann, Voinarovych.

Die zweite 2:3-Niederlage kassierte der TSV Eningen III beim SV Unlingen. Wie schon beim PSV Reutlingen schafften es die Schopp-Schützlinge nicht eine 2:1 Führung ins Ziel zu retten und hatten am Ende sogar noch deutlich das Nachsehen (7:15 im fünften Satz).

TSV Eningen III: Bauer, Brielmann, Hiller, Karlewski, Kimmerle, König, Mezger, Schilling.

Dass die Bäume nach dem 3:0-Coup in Ochenhausen für Eningens Damen nicht in den Himmel wachsen, mussten die Schützlinge von Trainer Timo Kimmerle schmerzlich bei der 0:3-Niederlage gegen die SG Nürtingen/Wernau feststellen. Mit ihren harten und platzierten Aufschlägen brachten die SG-Spielerinnen die TSV-Annahme zum Verzweifeln, an ein geordnetes Angriffsspiel war nicht zu denken. Da die Schmetterlinge auch selbst kaum Druck mit ihren eigenen Aufschlägen erzielen konnten, flogen ihnen die SG-Angriffe nur so um die Ohren und schnell stand es 2:0 für die Gastgeberinnen. Im dritten Satz wollte man dann doch nicht kampflos das Feld räumen und mehrere taktische Wechsel brachten fast die Wende. Bis 23:22 lag der TSV ständig in Front, ehe die SG den Sack doch noch zumachen konnte (26:24).

TSV Eningen, Damen: Bückle, Folberth, Hummel, Missbauer, Mökesch, Paczulla, Ribeiro-Küppers, van Severen, Sonntag, Taigel, Weißmüller, Zander.

Drei Spiele, drei 3:0-Siege und die Tabellenführung in der Landesliga Damen. Bei der TSG Reutlingen kann man zurzeit einfach nur strahlen. War das 3:0 gegen Schlusslicht Burladingen II vor zwei Wochen noch unter die Rubrik Pflichtsieg einzustufen, trafen am vergangenen Wochenende immerhin die ersten drei Mannschaften der Tabelle aufeinander und trotzdem ließen die Grauel-Schützlinge keinerlei Zweifel aufkommen, wer hier das Sagen hatte. Aus einer guten Annahme heraus konnte man den Überraschungs-Spitzenreiter SC Weiler/Fils immer wieder mit variablen Angriffen zu Fehlern zwingen. Nach einem ausgeglichenem ersten Satz (26:24) dominierte die TSG klar und siegte sicher mit 3:0. Noch besser lief es gegen die SG Volley Alb, die im ersten Satz regelrecht überrollt wurde (25:10) und daraufhin nie zu ihrem Spiel fand und verdient das Nachsehen hatte.

TSG Reutlingen, Damen: Bühler, Fetzer, Gieske, Hattingen-Pröbster, Humic, Münch, Schröder, Schweizer, Vohrer, Zöllner.