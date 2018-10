Basketball TSG mit Arbeitssieg gegen Aufsteiger

Reutlingen / swp

Der slowenische Ex-Nationalspieler Matej Bratina auf Seiten der Gäste brachte die Seestädter mit 2:0 in Front. Es sollte die letzte Führung für die Gäste im gesamten Spiel bleiben. Die TSG-Defensive stand von Beginn an ordentlich und ließ wenige offene Würfe zu. Die TSG-Offensive kam jedoch nur schleppend in Gang. Im ersten Viertel erzielten die Gastgeber viele Punkte von der Freiwurflinie. Nach den ersten zehn Minuten stand jedoch bereits ein klares 18:7.

Ettlinger hält Gäste im Spiel

Nachdem fast drei Minuten lang auf beiden Seiten nichts passierte, erzielte Ettlinger auf Seiten der Gäste seinen ersten von insgesamt fünf erfolgreichen Dreiern. Bei der TSG kamen nun die Leistungsträger Gaurina, Dronjic und Charlton besser in Fahrt. Zum Ende des Viertels fand die TSG dann offensiv in einen besseren Rhythmus. Vor allem der wieder einmal starke Marques Charlton konnte überzeugen. Ohne die drei Dreier von Ettlinger in diesem Viertel wäre das Spiel zur Halbzeit entschieden gewesen. So hielt er Konstanz im Spiel, denn die Gäste konnten nach dem zwischenzeitlichen 37:17 noch auf 26:40 verkürzen.

Entscheidung im dritten Viertel

Die Halbzeit tat den Gastgebern offensichtlich nicht gut, denn es dauerte wieder drei Minuten bis zum ersten TSG-Korb durch Dronjic von der Freiwurflinie. Allerdings konnten auch die harmlosen Gäste in dieser Zeit lediglich nur einen Korb unterbringen. Fünf schnelle Charlton Punkte und ein weiterer Korbleger des gut auflegten Justin Klay brachte die TSG bereits mit 48:31 in Front. Dann war es die TSG-Defensive und die Abschlussschwäche der Gäste, die das Spiel entschieden. In den letzten knapp drei Minuten ließ die TSG keinen Punkt mehr zu und konnte einen 11:0 Lauf zum Viertelende erzielen. Beim Stand von 59:35 war die Messe gelesen.

Im letzten Viertel konnte Headcoach Vasilios Tsouknidis dann viel rotieren und die jungen Spieler Erfahrung sammeln lassen. Diese Chance nutzten auch viele Spieler, so konnten die Neuzugänge Schmid und Terzidis ihre ersten Punkte erzielen. Überzeugen konnte auch der erst 17-jährige Nicolas Janovsky, der nach seiner Einwechslung vier Punkte erzielte und zwei Fouls ziehen konnte. Das Spiel plätscherte nun dahin, denn am klaren Endstand änderte sich nicht mehr viel. Am Ende gewannen die Ravens nach einer durchwachsenen Leistung klar mit 75:53, müssen sich aber in der nächsten Woche steigern, wenn es zum ungeschlagenen Rivalen KKK Haiterbach geht, das bereits die Aufstiegskandidaten Ulm und Heidelberg schlug.

„Das war kein schönes Spiel, aber auch solche Spiele muss man gewinnen. Diese Qualität haben wir mittlerweile und das ist wichtig für die Moral. Die jungen Spieler haben heute größtenteils einen guten Job gemacht, allerdings haben wir zu viel geworfen bei schlechten Quoten. Wir hätten den Korb mehr attackieren müssen. Wir hatten unter der Woche Probleme mit vielen angeschlagenen Spielern, insofern war es nicht ganz einfach heute in einen Rhythmus zu kommen. Wichtig war die ersten zwei Spiele zu Hause gleich zu gewinnen“, gab Reutlingens Headcoach Vasilios Tsouknidis nach dem Spiel zu Protokoll.

TSG Reutlingen: Charlton (25/4 Dreier), Dronjic (15/1), Klay (10), Gaurina (7/1), Adeboyeku (7), Terzidis (5/1), Janovsky (4), Schmid (2), Egbaiyelo, Grubic, Albanus.