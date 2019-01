Reutlingen TSG-Asse brauchen keinen Neuschnee

Daten und Termine – Angebot für Schüler

Die Skiabteilung der TSG Reutlingen wurde 1952 gegründet, hat also schon 67 Jahre auf dem Buckel. Bis auf ein halbes Dutzend Senioren zwischen 40 und 60 Jahren (die freilich kaum noch an Rennen teilnehmen, sondern beispielsweise eher Skitouren durchführen) stellen die Achalmstädter aber nur blutjunge Rennläufer – 50 aktive von den Bambini bis zur Jugend. Nachfolgend einige Termine von Skiveranstaltungen in der Region, die für Interessenten auch ohne Vereinsbindung offen sind:

18. Januar: Spaßrennen am Skilift Salzwinkel in Römerstein. Interessierte können sich anmelden bei Markus Hermelink unter der E-Mail-Adresse markus.hermelink@outlook.de

25. Januar: Spaßrennen in Lichtenstein-Holzelfingen mit Talentsichtung im Rahmen der VR-Talentiade.

31. Januar/1. Februar: Schneesportfestival in Hindelang-Oberjoch (Oberallgäu), online unter www.schneesportfestival.de. Die TSG Reutlingen unterstützt dort die Aktion „Jugend trainiert für Olympia“ in Kooperation mit der Uhlandschule und Schönbeinschule Metzingen. Kurzentschlossene können sich bei Markus Hermelink noch anmelden.

24. Februar: Bezirkscup in Balderschwang (Oberallgäu).