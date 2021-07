Schwerer geht es nicht, höher könnte die Hürde nicht sein. Zumindest nicht in der 2. Tennis-Bundesliga Süd für den TV Reutlingen. Denn am heutigen Freitag (ab 13 Uhr) kreuzt Spitzenreiter BASF Tennisclub Ludwigshafen an der Rudolf-Harbig-Straße auf. Die Gäste aus Rheinland-Pfalz stehen auf Rang eins der Tabelle mit 8:0 Punkten aus vier Spielen.

Gegen den TC Augsburg Siebentisch gewann Ludwigshafen mit 7:2, gegen TVR-Bezwinger TC BW Ob...