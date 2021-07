Der unglücklichen 4:5-Niederlage am Freitag beim TC Wolfsberg Pforzheim ließ der TV Reutlingen am Sonntag in der 2. Tennis-Bundesliga Süd einen 7:2-Erfolg beim Tabellenvorletzten TC Weiß-Blau Würzburg folgen. „Auch wenn es vier Mal in den Matchtiebreak ging, war es ein verdienter Erfolg. Wü...