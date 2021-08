Was war denn da los in der tiefsten Provinz der Oberpfalz? Vollkommen unerwartet ging der eigentlich stark aufgestellte Tennis-Zweitligist TV Reutlingen am Freitag, 6. August, beim Tabellennachbarn SpVgg Hains­acker mit 2:7 unter.

Ob es die äußeren Bedingungen waren? Denn so etwas hatten viele Akteure der Gäste selten zuvor gesehen. Die TVR-Spieler, wie der erstmals im Einsatz befindliche Rumäne Filip Christian Jianu, staunten zunächst se...