Nachdem die vergangene Saison unter Sonderbedingungen für die ersten Damenmannschaft des TV Reutlingen in der Regionalliga doch stattfand, hofft der Verein nun auf eine Spielrunde unter möglichst normalen Bedingungen und mit vielen Zuschauern. Großes Damentennis wird auf jeden Fall geboten, wie auch die Mannschaft aus dem vergangenen Jahr zeigte. „Unser Team bleibt nahezu unverändert“, sagt Sportwart Mark Linsenbolz. „Die Mädels passen super zusammen. Vorne wollen wir immer mit ein oder zwei starken Spielerinnen antreten.“

Andreea-Cristina Mitu bringt Weltklasse ins Team

Die ehemalige Weltklassespielerin Andreea-Cristina Mitu hat bereits 2020 ihre Visitenkarte mit ihrem druckvollen Spiel hinterlassen, hoffen darf Linsenbolz nun auf die ersten Einsätze von der 23-jährigen Spitzenspielerin Elena-Gabriela Ruse. „Ich bin sehr gespannt auf ihren Einsatz. Von ihr können unsere Spielerinnen noch sehr viel lernen.“

Diese eigenen Spielerinnen bilden den Stamm. Tanja Winkler, Lena Widmann und Inasse Hamouti sind gesetzt, dazu kommen die Nachwuchskräfte Lisa-Marie Wurst, Nadja Laubheimer, Alessandra Traub, Noelle Frenzel, Hannah Burth. Zusätzlich verstärkt wird das Team mit Alessa Maier aus Hechingen. Mannschaftsführerin ist wie in den Jahren zuvor die Frau des Sportwarts, Ana Maria Linsenbolz.

Am Samstag, 26. Juni, beginnt die Saison des Teams mit dem Auswärtsspiel bei Tennis 65 Eschborn. Gleich tags darauf geht es weiter zu Post Südstadt Karlsruhe.

Liga ist schwer einzuschätzen

Was sich gegen die zwei Mannschaften erwarten lässt, genauso gegen die restlichen Teams in der Regionalliga, ist laut Sportwart Linsenbolz schwer einzuschätzen: „Die Liga war bisher immer sehr stark, das hängt aber natürlich auch von der finanziellen Situation der Vereine und mittlerweile auch der aktuellen Pandemielage ab. Wir sind aber im Normalfall sicherlich so gut besetzt, dass wir jeden schlagen können. Trotzdem gilt für uns das Minimalziel Klassenerhalt.“