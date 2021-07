Am Sonntag, 11. Juli, startet die Saison in der 2. Bundesliga und die Herren des TV Reutlingen möchten eine gute Rolle spielen. Trainer Daniel Stöhr hat das Team gut vorbereitet, in vier Wochen wird die Runde durchgezogen – es sind neun Teams am Start. Vier Mal wird die Doppelrunde (Freitag u...