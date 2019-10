Großer Bahnhof am Schachen in Reutlingen, unweit der Gönninger Landstraße: Vom heutigen Freitag um 14 Uhr (Intermediaire-Prüfung) über Samstag um 15.45 Uhr (Grand Prix) bis Sonntag um 15.30 Uhr (Grand prix Special) findet in der Reutlinger Reit-Halle am Schachen ein Top-Dressur Turnier mit acht S-Prüfungen statt.