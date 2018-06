Swim & Run Swim & Run steht vor der Tür

Reutlingen / swp

In knapp drei Wochen ist es soweit, dann fällt im Freibad Markwasen der Startschuss für die sechste Auflage des Reutlinger Swim & Run. Mittlerweile hat sich die Jedermann-Veranstaltung etabliert und im vergangenen Jahr waren 270 Teilnehmer im Becken und zu Lande unterwegs. Auch in diesem Jahr stehen Strecken zwischen 25 Meter schwimmen und 400 Meter laufen für die Jüngsten, und 400 Meter schwimmen mit abschließendem Vier-Kilometer-Lauf für die Erwachsenen auf dem Programm.

„Die Abteilung Schneesport und Triathlon der TSG richtet seit 15 Jahren den Auftakt zum Alb-Gold Winterlauf-Cup aus, und auch mit der Austragung von insgesamt neun Triathlonveranstaltungen hat sich die Gruppe in der Ausdauer-Szene als Ausrichter einen guten Namen erarbeitet“, erklärt Alexander Müller. „Obwohl wir im Winter bei der Laufsportveranstaltung mehr Teilnehmer haben, hängt unser Herz natürlich mehr am Sommersport. Deshalb freuen wir uns jedes Jahr besonders auf die Rennen im Freibad Markwasen“, so der Abteilungsleiter weiter.

Auch in diesem Jahr gehört das Rennen zum Regio-Cup der Sportregion Stuttgart. Durch die Vernetzung mit weiteren Veranstaltungen in und um Stuttgart herum erreichen die Organisatoren ein noch größeres Starterfeld.

Teilnahme für Jedermann

Am Freitag, 22. Juni, wird im Freibad Markwasen ab 16.45 Uhr der Spaß im Vordergrund stehen. Aber nicht beim Rutschen, Springen oder Tauchen, sondern beim gemeinsamen Ausdauersport. Wer beim Swim & Run mitmachen will, sollte Freude am Schwimmen haben und mit der entsprechenden Ausdauer auch noch den direkt anschließenden Lauf meistern. Vom Becken geht es quer durchs Freibadgelände auf die benachbarte Rindenschrothbahn des Sportparks. Auf den interessanten Strecken haben Zuschauer mehrfach die Möglichkeit, die Teilnehmer anzufeuern. Für einen Start sind lediglich Badebekleidung und Turnschuhe erforderlich. Eine Mitgliedschaft in einem Verein oder eine Lizenz werden nicht benötigt. Und wer sich gerne noch Tipps von den Profis holen möchte, der kann dies beim Vorbereitungstraining mit den TSG-Trainern tun. Mit am Start wird vermutlich auch die frisch gebackene Mutter und Olympiateilnehmerin Svenja Bazlen sein. Das erste gemeinsame Training wird am 13. Juni rund um das Stadion an der Kreuzeiche stattfinden. Treffpunkt ist um 18 Uhr am Kartenhäuschen des Stadions in Laufschuhen.

Eine Woche später, am 20. Juni, wird es dann im Freibad noch eine Schwimmeinheit mit Wechseltraining und die ultimativen Wettkampftipps geben.

Auch hier ist der Beginn um 18 Uhr, Treffpunkt am Beckenrand des Springerbeckens (Freibad-Eintritt muss von den Teilnehmern selbst übernommen werden).