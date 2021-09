Bei traumhaftem Spätsommerwetter feierte das ADAC MX Masters ein furioses Finale. An der Strecke „Am Sportpark“ in Reutlingen verfolgten am Samstag und Sonntag insgesamt rund 5600 Fans die spektakuläre Motocross-Action. „Es war ein starkes Wochenende mit packenden Rennen und einer ganz besonderen Atmosphäre“, freute sich Michael Saur, Vorsitzender des 1. RMC Reutlingen und Sportvorstand beim ADAC Württemberg.

Trotz dreifachem Rippenbruch zeigte Max Nagl (Krettek-Haas-Racing-Team), der auch Ehrenmitglied und Klubfahrer beim MSC Aichwald ist, eine dominante Vorstellung: Er gewann souverän alle drei Rennen des Wochenendes. In der Meisterschaft des ADAC MX Masters landete er hinter Jordi Tixier (Frankreich) und dem Thüringer Tom Koch auf dem dritten Rang. Aufgrund seiner Verletzung hatte er bei einer ADAC MX Masters-Veranstaltung aussetzen müssen und dort keine Punkte sammeln können.

Elias Stapel vom 1. RMC Reutlingen war der überragende Reutlinger Lokalmatador: In der Königsklasse, dem Masters, erreichte der RMC-Pilot den siebten Platz im ersten Lauf, den fünften Rang im zweiten Lauf und fiel erst im dritten Lauf zwei Kurven vor Schluss wegen eines technischen Defekts aus.

Gemeinschaftsprojekt

Das Finale des ADAC MX Masters ging heuer unter dem Dach des ADAC Württemberg über die Bühne. Hierzu hatten die drei württembergischen ADAC-Ortsklubs 1. RMC Reutlingen, MSC Aichwald und MSC Gaildorf in einer starken Kooperation ihre Kräfte gebündelt, um gemeinsam die Veranstaltung in Reutlingen auf die Beine zu stellen.