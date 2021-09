Rückkehr an die alte Wirkungsstätte: VfL-Trainer Daniel Brack begann 2013 in Plochingen, war über sechs Jahre beim TVP, führte das Team in die Württemberg-Liga, in die Oberliga und in die 3. Liga. Er kennt noch viele Plochinger Spieler wie Mühlhäuser, Fuß, Werbitzky oder Brandner. Das si...