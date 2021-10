Was für ein Saisonauftakt: Mit einem turmhohen Heimsieg am Sonntag sind die Black Eagles der TSG Reutlingen in die Punkterunde der Eishockey-Landesliga gestartet. Gegen das 1b-Team des 1. CfR Pforzheim Bisons erzielte das Team um TSG-Trainer Roberto Cazacu ein deutliches 8:1. Eine Woche zuvor hatte...