Die Basketballer der TSG Reutlingen haben am Samstagabend vor fantastischer Kulisse von 450 Zuschauern in der IKG-Halle Historisches verbracht. Nicht nur fand zum ersten Mal in Reutlingen ein Basketballspiel in der 1. Regionalliga statt. Die Ravens verbuchten bei ihrem ersten Spiel in der neuen Liga...