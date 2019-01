Reutlingen Sorgen, mit denen man leben muss

So wünscht man sich das Reutlinger Eishockey: Die „Black Eagles“ schwärmen aus. Dennis Kramer (Mitte) stürmt mit dem Puck am Schläger nach vorne. Lukas Borchert (rechts) und Jan-Niklas Schmitt (links) orientieren sich ebenfalls ins gegnerische Drittel. © Foto: Baur

Reutlingen / Alexander Mareis

Ruhe, wo sonst die krachenden Einschläge der aus Hartgummi bestehenden Pucks gegen die Bande aufschrecken. Leere Eisflächen, wo sonst draufgängerische Kerle in voller Montur das Eis aufkratzen und sich bei Bodychecks körperlich alles abverlangen.

Derzeit ist manches anders als gewohnt. Denn die laufende Saison der Eishockey-Landesliga Baden-Württemberg hat es in sich: Nicht nur, dass der FSV Heritage Schwenningen während der Runde sein Team aus personellen Gründen vom Spielbetrieb zurückzog. Auch die TSG Black Eagles Reutlingen, die 1. CfR Pforzheim Bisons, der EC Eisbären Balingen und der Stuttgarter EC 1b mussten Spiele kurzfristig abblasen oder verlegen, weil ihnen nicht ausreichend Akteure zur Verfügung standen.

Für Außenstehende schien es gar so zu sein, dass der Fortbestand einer Ersten Mannschaft der TSG Black Eagles Reutlingen auf der Kippe stehen würde.

Thomas Schwanzer, Spartenleiter Eishockey in der Eissport-Abteilung der TSG Reutlingen, kann diesbezüglich aber Entwarnung geben. „Wir werden sowohl die aktuelle Saison zu Ende spielen als auch in der Saison 2019/20 mit einer Mannschaft in der Landesliga an den Start gehen“, macht der ursprünglich aus Wien stammende Österreicher klar.

„Wir haben gegenwärtig 27 Spieler im Kader. Natürlich fällt auf, dass wir keinerlei Kontinuität in unseren Spielbetrieb bekommen. In der ersten Saisonhälfte haben wir es nicht ein einziges Mal geschafft, zwei Spiele in derselben Besetzung zu absolvieren“, macht der seit 16 Jahren in Reutlingen lebende ehemalige Eishockeycrack der Garser Pinguins in Niederösterreich klar.

„Die TSG Black Eagles Reutlingen muss schon seit Jahren mit wenig Personal klarkommen. Es zählt nicht, wer auf der Meldeliste steht. Es können 40 oder 50 Spieler rein nominell im Kader stehen – ob sie alle wirklich da sind, ist eine andere Sache. Entscheidend ist, wer tatsächlich Gewehr bei Fuß steht und einsatzfähig ist“, macht Dominique Tilgner klar. Der 38-Jährige ist ein Paradebeispiel für seine eigenen Thesen, schließlich zählt er zwar zum Reutlinger Kader, aufs Eis kann ihn Trainer Roberto Cazacu freilich nicht beordern.

„Ich habe noch kein einziges Punktspiel der laufenden Landesligasaison bestreiten können, weil ich mir im Mai beim Eishockey die Rotatorenmanschette im Schulterbereich gerissen habe. In meinem Alter geht die Gesundheit vor, ich gebe mir Zeit für vollständige Genesung und Comeback. Freilich habe ich die Saison noch nicht ganz abgeschrieben“, verrät Tilgner, der bis auf ein einjähriges Intermezzo bei der EKU Mad Dogs Mannheim seit 2008 an der Reutlinger Eishalle an der Rommelsbacher Straße dem Puck hinterherjagt.

„Wir haben auch in der Vorsaison gerade so ein Team zusammengebracht, meist waren nicht mehr als zehn Feldspieler und zwei Torhüter pro Partie anwesend. Wenn man mit Ach und Krach drei Blöcke zusammenbekommt, ist es logisch, dass man bei fünf oder sechs Ausfällen nicht mehr antreten kann“, gibt Dominique Tilgner zu bedenken.

Soll heißen: Wenn es optimal läuft, können die TSG-Cracks übers Eis wirbeln – wenn nicht, sind Absagen eine unausweichliche Folge.

Kürzlich litt Tilgner als Zuschauer an der Bande mit, als die „Schwarzen Adler“ mächtig verprügelt wurden. Bei einem der regionalen Rivalen, der ESG Esslingen, gingen die Achalmstädter gleich mit 0:16 unter. „Es war kein Vergnügen, diese Partie anzuschauen. Meiner Meinung nach hat unabhängig von personellen Aspekten auch die Laufbereitschaft bei unserer Truppe gefehlt und es hat im schnellen Umschaltspiel gehapert“, so Tilgner.

Freilich gibt es auch Lichtblicke. Der erst 17-jährige Dettinger Enrico Fritz, Sohn des Reutlinger Eishallenbetreibers Tilo Fritz (der 50-Jährige ist schon seit Monaten selbst wegen Schulterproblemen nicht einsatzfähig), stand mit einer Doppelspielberechtigung – im Nachwuchs geht Enrico Fritz für den Stuttgarter EC auf Punktejagd – auf dem Eis und deutete sein Talent an. „Der Junge hat sicherlich Potenzial und könnte es eine oder sogar zwei Klassen höher packen. Vorausgesetzt, er will es und bewältigt den dazu notwendigen Aufwand“, meint Tilgner erkannt zu haben.

Zur Verdeutlichung: Die TSG Black Eagles Reutlingen sind fünftklassig. In Baden-Württemberg folgt unterhalb der bundesweiten Topligen DEL und DEL2 die Oberliga als dritthöchste und die Regionalliga als vierthöchste Spielklasse.

Welten trennen bestimmte Ligen

Die Unterschiede zwischen der Landesliga und der Regionalliga sind bereits beachtlich, zur Oberliga bereits riesengroß. „Der heutige EV Füssen, dessen Vorgängervereine vor den zwei Insolvenzen 16 Deutsche Meistertitel sammelten, spielt in der viertklassigen Bayernliga. Wir würden extrem vermöbelt werden, wenn wir gegen die Allgäuer spielen würden“, meint Thomas Schwanzer.

Kein Wunder: Während in der fünftklassigen baden-württembergischen Landesliga Amateur- und Freizeitsport betrieben wird, kann man die Strukturen in der viertklassigen Bayernliga teilweise schon als professionell oder halbprofessionell bezeichnen.

Immer bessere Athletik

„Es hat sich auch in unserer Landesliga einiges geändert. Während sie früher hauptsächlich dem Niveau guter, schneller Hobbyteams entsprach, nimmt die Anzahl athletisch voll austrainierter Spieler in dieser fünfthöchsten Liga ständig zu. Der Sprung von einer Hobbymannschaft in unsere Erste Mannschaft wird schwieriger, viele mögliche Kandidaten werden ihn nicht bewältigen“, glaubt Schwanzer.

„Das all ändert aber nichts an der Tatsache, dass wir als reine Amateure und somit vom Prinzip her auch als am regulären Ligaspielbetrieb teilnehmende Mannschaft auf Freizeitbasis zu sehen sind. Die Konsequenz ist klar: Für die Spieler gehen Beruf, Familie und Gesundheit vor. Man wird in solch einer Konstellation einfach damit leben müssen, dass es immer wieder personelle Engpässe geben kann“, verdeutlicht TSG-Eishockeyspartenleiter Thomas Schwanzer.

Es scheint also, dass man mit bestimmten Sorgen in der Eishockey-Landesliga Baden-Württemberg unter den derzeitigen Voraussetzungen einfach leben muss.