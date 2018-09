Reutlingen Skat: Achalmbuben in der 2. Bundesliga

Skat: Achalmbuben in der 2. Bundesliga

Reutlingen / swp

Der ersten Mannschaft der Achalmbuben Reutlingen holte sich die Regionalliga-Meisterschaft uns stieg damit erstmalig in die 2. Skat-Bundesliga auf. Der größte Mannschaftserfolg der Vereinsgeschichte der Achalmstädter.

Zu Beginn der diesjährigen Saison lautete das Ziel, als letztjähriger Aufsteiger aus der Oberliga, zunächst der Klassenerhalt. Hierfür wäre in der Regionalliga, die aus 16 Mannschaften besteht, mindestens der 12. Platz notwendig gewesen. Nach einem guten Start im April in Poing, östlich von München, lag die Mannschaft zunächst auf Platz sechs und erarbeitete sich durch gute Resultate und einen ausgeprägten Teamgeist Mitte Juni in Krauchenwies erstmals die Tabellenführung, die bis zum Schluss der Saison letztlich souverän verteidigt wurde.

Eine Mannschaft aus vier Generationen

Erreicht hat dieses sensationelle Ergebnis, eine Mannschaft mit fünf Spielern aus vier Generationen. Das jüngste Mitglied ist Timo Maier mit Anfang 20, das älteste Karl-Heinz Nestler mit Anfang 80. Dazwischen reihen sich Lorenz Ackermann mit Anfang 30, Boris Berning mit Mitte 40 und Stephan Nestler mit Anfang 50 ein.

Nächste Saison erwarten die Mannschaft in der viergleisigen zweiten Bundesliga neue Herausforderungen. Unter anderem wird es ein Derby mit der leider aus der 1. Bundesliga abgestiegenen Mannschaft „Drei Könige Tübingen“ geben. Dazu kommen Duelle mit weiteren Mannschaften aus dem süddeutschen Raum wie Freiburg, Mannheim und Saarbrücken.

Der zu Beginn der Saison unerwartete Erfolg wurde anschließend in unserem Vereinslokal Gasthof Südbahnhof in Pfullingen gemeinsam gefeiert.

Interesse am Skatspiel?

Wer sich für das Skatspiel begeistert, ist herzlich eingeladen, dort mittwochs ab 18 Uhr unverbindlich und ohne Profi zu sein am Vereinsabend des zweitgrößten Skatvereins in Württemberg teilzunehmen.

